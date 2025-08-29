전기차 전환시 100만원 지원금…무공해차 보급에 2.3兆 투입[李정부 첫예산]

에너지 전환, 탄소중립에 7.9조원 투입
RE100 산단에 필요한 전력망 선제 구축
마이크로그리드 등 차세대 전력망 육성
문화 강국 조성 위해 5.7조원 예산 마련
청년 예술가에 연 900만원 활동금 지원
뷰티 분야 글로벌 진출 예산은 225억원
정부가 무공해차 보급 확산을 위해 내년 예산에 내연차를 없애거나 판 뒤 전기차로 바꾼 이에게 최대 100만원의 전환 지원금을 주는 사업을 포함한다. 또 RE100(재생에너지 100% 사용) 산업단지와 차세대 전력망 구축을 위해 4조2000억원 예산을 투입한다. K-관광과 뷰티 등의 활성화 과정에서는 K-관광 교통 패스를 도입하는 등 3조2000억원을 쓴다.
전기차 전환지원금에 무공해차 인프라 펀드 조성
정부는 29일 용산 대통령실에서 국무회의를 열고 '2026년 예산안'을 심의, 의결했다. 내년에 올해 대비 8.1% 늘어난 728조원의 예산 총지출을 예고한 정부는 이 중 7조9000억원을 에너지 전환과 탄소중립 가속화에 쓰겠다고 밝혔다. 이는 올해 관련 예산 규모(6조원)보다 1조9000억원 늘어난 수치다.
정부는 탄소중립을 위해 내년에 전기차 전환지원금을 신설하기로 했다. 해당 지원금은 내연차를 폐차 또는 판매한 뒤 전기차로 전환하면 최대 100만원을 지원하는 것이 특징이다. 또 무공해차 인프라 펀드(1000억원)를 조성하는 등 무공해차 보급을 촉진하는 데 힘쓸 계획이다. 전기차 전환 지원금과 구매 융자 신설 등에 쓰이는 예산은 총 2조2825억원이다.
에너지 전환 과정에서는 전력계통 포화 지역의 안정성 강화를 위해 ESS(에너지저장장치) 설치 비용을 지원, 인공지능(AI) 분산형 전력망을 구축한다. 이를 위해 쓰이는 예산은 1000억원이다. 또 RE100 산단 조성에 필요한 전력망 선제 구축에 250억원을 쓴다. 마이크로그리드 실증으로 차세대 전력망 산업을 육성하는 데에는 702억원을 투입한다.
관광·뷰티 등 붐업 위해 3.2조원 투입
정부는 글로벌 소프트파워 빅5 문화강국을 만들기 위해 5조7000억원 예산을 내년에 투입한다. 이중 K-컬처 확산 및 수출 강화에는 1조8000억원을 쓴다. 정책금융과 장르별 특화 지원 및 인재 양성, AI 활용 제작 등의 집중 지원을 통해 콘텐츠 산업 수출 확대를 뒷받침하기로 했다.
작곡가와 희곡 및 미술 작가 등 3000명 청년 예술가를 대상으로 연 900만원의 창작 활동금을 주는 청년 창작자 지원 사업도 한다. 또 50억원 예산을 들여 예술인 복지금고를 신설한다. 2627억원 규모로 책정된 글로벌 K-컬처 허브 구축을 위해서는 고품격 체험·전시 글로벌 홍보관을 11개 신설한다. 콘텐츠와 뷰티 등 한류 연계 융합 지원에는 327억원을 쓴다.
K-관광과 푸드, 뷰티 등의 붐업을 위해서는 3조2000억원을 책정했다. 관광 분야에서는 교통료와 입장료를 통합한 'K-관광 패스'를 신설한다. 외래 관광객 4만명 대상으로 5일권 기준 약 20% 할인 혜택을 적용하기 위해 총 28억원을 투입한다. 뷰티 분야에서는 컨설팅과 마케팅 등 글로벌 진출 통합 프로그램을 225억원 규모로 신설한다.
구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 "우리 문화를 소재로 한 '케이팝 데몬 헌터스' 흥행을 발판 삼아 K-컬쳐의 글로벌 확산을 본격적으로 추진할 것"이라고 말했다. 또 "K-푸드와 뷰티가 세계로 뻗어가도록 플래그십 스토어와 유통망, 컨설팅 등을 전방위적으로 지원하겠다"고 예고했다.
세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr
