국제아동청소년도서협의회 국제 콘퍼런스, 수원 컨벤션센터에서 열려

그림책 작가 백희나·이수지 등 참석

문화체육관광부는 한국아동청소년도서협의회(KBBY)와 함께 30~31일 경기도 수원 컨벤션센터에서 '2025 국제아동청소년도서협의회(IBBY) 아시아·태평양 국제 콘퍼런스'를 개최한다고 29일 밝혔다. 한국에서 처음으로 열리는 IBBY 공식 국제행사로 아시아·태평양 등 20개국 339명이 참가한다.

IBBY는 전 세계 84개 회원국으로 구성된 국제기구로 1953년 설립됐다. 아동문학 연구·진흥, 개발도상국 아동도서 보급, 독서권 보장 등의 활동을 하며, 세계적인 아동문학상인 한스 크리스티안 안데르센상을 주관한다.

올해 행사는 '지구와 공존하는 우리(Living in Harmony with Our Planet)'를 주제로 20개국의 작가, 사서, 출판인, 연구자, 독자들이 한자리에 모여, 아동·청소년 문학이 환경 보호와 지속 가능성, 공존의 가치를 어떻게 담아낼지에 대해 서로의 경험과 비전을 나눈다.

세계적인 아동문학 거장들이 기조 강연, 분과 발표, 작가 대담 등을 통해 최신 창작 사례와 연구 성과를 공유한다. 한국의 백희나(2020 아스트리드 린드그렌상 수상), 이수지(2022 안데르센상 수상), 김동수(2026 안데르센상 후보), 이금이(2024 안데르센상 최종 후보), 이상권, 이기훈 작가를 비롯해, 미국·필리핀의 래라 사귀삭(뉴욕대 아동문학 석좌교수), 호주의 지니 베이커(환경 그림책 작가), 캐나다의 시드니 스미스(2024 안데르센상 수상), 일본의 아베 히로시(2026 안데르센상 후보) 등이 참여한다.

이들은 기후 위기 시대에 아동·청소년 도서의 역할을 탐색하고, 출판·교육·지역 공동체 차원에서 환경 의식을 고양할 수 있는 실천적인 방안을 제시한다. 첫째 날에는 이수지 작가와 공연팀 '솔솔'의 공연을 시작으로, 래라 사귀삭 교수와 지니 베이커, 시드니 스미스, 아베 히로시 작가의 기조 강연, 이기훈·김동수·이상권 작가의 대담 등이 이어진다. 둘째 날에는 이금이 작가의 낭독과 아베 히로시 작가의 기조 강연, 지니 베이커 작가의 창작 연수회, 시드니 스미스와 백희나 작가의 특별 대담 등이 있을 예정이다. 또한 행사 기간에는 IBBY가 우수하다고 평가해 선정한 아너리스트 도서 등 국내외 아동·청소년 도서 440종도 만날 수 있다.





임성환 문체부 미디어정책국장은 "이번 행사를 통해 출판을 매개로 환경과 공존의 가치를 깊이 있게 논의하고, 한국과 아시아·태평양 국가의 아동·청소년 도서가 더욱 깊은 교류와 협력을 이어나가길 바란다"며 "문체부는 앞으로도 아동·청소년 도서의 해외 진출과 국제 교류 활성화를 위해 아낌없이 지원하겠다"고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

