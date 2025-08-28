코스피, 기관 순매수에 강세…3200선 턱밑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코스피가 기관의 순매수세에 힘입어 강세로 장을 마감했다.

28일 코스피는 전일 대비 9.16포인트(0.29%) 상승한 3196.32에 거래를 마쳤다. 이날 거래량은 3억898만주로, 거래대금은 9조5479억원으로 잠정 집계됐다.

투자주체별로는 기관이 3262억원을 순매수한 반면 외국인과 개인은 각각 242억원, 3939억원을 순매도했다. 선물시장에서는 외국인이 7710억원을 순매수한 반면 기관과 개인은 각각 5260억원, 2418억원을 순매도했다. 프로그램매매는 차익거래에서 499억원, 비차익거래에서 683억원의 순매도가 발생했다.

업종별로는 등락이 엇갈렸다. 증권업종이 3.98% 상승했고 금융 2.63%, 보험 2.6%, 음식료담배 1.39%, 유통 1.25%, 종이목재 1.0%, 비금속 0.67%, 의료정밀 0.49%, 건설 0.48%, 부동산 0.46%, 운송창고 0.3% 등이 올랐다. 반면 오락문화업종은 1.3% 내렸고 금속 －0.71%, 통신 －0.55%, 일반서비스 －0.46%, IT서비스 －0.46%, 전기전자 －0.42% 등이 하락했다.

시가총액 상위권 종목들은 등락이 엇갈렸다. 삼성전자가 1.42% 빠졌고 LG에너지솔루션 －2.54%, 삼성바이오로직스 －0.78%, HD현대중공업 －3.45%, 두산에너빌리티 －0.32% 등이 약세를 보였다. 반면 SK하이닉스는 3.27% 상승했고 한화에어로스페이스 0.11%, 현대차 0.91%, 기아 2.13%, KB금융 0.55% 등은 올랐다.

이날 상승 종목 수는 483개사로, 하락 종목 수는 383개사로, 보합권은 67개사로 집계됐다.

코스닥지수는 기관과 외국인의 순매도로 약세 마감했다. 코스닥지수는 전일 대비 3.29포인트(0.41%) 하락한 798.43에 거래를 마쳤다. 투자주체별로는 기관과 외국인이 각각 203억원, 584억원 순매도한 반면 개인은 879억원을 순매수했다.

시가총액 상위권 종목들은 대부분 내렸다. 알테오젠이 1.18% 빠졌고 에코프로비엠 －2.84%, 펩트론 －0.94%, 에코프로 －4.55%, 파마리서치 －2.84%, 리가켐바이오 －0.74%, 레인보우로보틱스 －3.14%, 에이비엘바이오 －0.11% 등이 내렸다. 반면 HLB는 0.67% 상승했고 삼천당제약 0.98%, 케어젠 4.9% 등도 올랐다.





한편 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전일 대비 6.7원 빠진 1387.5원에 거래되고 있다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

