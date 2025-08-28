MZ도 푹 빠진 X세대 '열광템'…"전 세계 출하량 1억개 돌파"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전세계 누적출하량 1억개 넘어

다마고치 파라다이스 출시 후 네번째 전성기

MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 포함해 다양한 세대의 사랑을 받아온 일본 장난감 '다마고치'가 출시 29년 만에 전세계 누적 출하량 1억개를 돌파했다. 부모 세대에 이어 자녀 세대에서도 다마고치가 인기를 끌며 네 번째 전성기를 맞았다.

AD

28일 일본 아사히신문에 따르면 일본 장난감 전문업체 반다이남코는 다마고치의 전세계 누적 출하량이 1억개를 넘어섰다고 밝혔다.

보도에 따르면 다마고치는 지금까지 약 50개국과 지역에서 판매됐으며 총 37종이 출시됐다. 1996년 11월 첫 출시된 다마고치는 계란 모양의 게임기다. 게임은 알에서 태어난 캐릭터에게 먹이를 주거나 화장실을 챙겨주며 키우는 방식으로 진행된다.

출시 당시부터 다마고치는 품귀 현상이 빚어질 정도로 큰 인기를 끌었다. 전국 매장마다 구매를 위해 긴 줄이 이어졌고, 이듬해인 1997년부터는 미국 등 해외 시장에 진출해 전 세계적인 사랑을 받았다. 2004년에는 적외선 통신을 통해 다마고치끼리 교류할 수 있는 기능이 추가됐고, 2008년에는 화면이 컬러로 바뀌며 다시 한번 인기를 끌었다.

다마고치 파라다이스. 다마고치공식판매몰.

잠잠하던 다마고치의 인기가 되살아난 것은 올해 7월 37번째 신제품 '다마고치 파라다이스'가 출시되면서다. 새롭게 추가된 기능으로 10대 사이에서 선풍적인 인기를 끌었는데, 다마고치끼리 연결해 서로 싸우거나 가족을 이루어 아이를 낳을 수 있는 기능이 대표적이다. 이외에도 기존 세 개 버튼에 '줌 다이얼'이 더해져 캐릭터의 성장을 우주에서 내려다보거나 세포 단위까지 확대해 확인할 수 있는 새로운 재미도 제공한다.

최근 한국 젊은층 사이에서도 다마고치를 찾는 이들이 많다. 지난달 서울 용산 아이파크몰에서 열린 다마고치 팝업스토어에서는 다마고치를 사기 위한 인파가 몰려 대기줄로 장사진을 이뤘고 온라인에서도 대부분이 품절돼 웃돈이 붙어 팔리기도 했다. 한정판이거나 단종된 상품의 경우 한 대당 가격이 정가의 10배 이상 치솟았다.





AD

매체는 "과거 인기가 다시 살아나면서 올해는 네 번째 다마고치 붐이 일고 있다"며 "특히 과거 다마고치를 즐겼던 부모 세대의 구매가 인기를 끌어올렸다"고 전했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>