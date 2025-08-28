용산구 '안전 대상' 취소한 서울시…오세훈 "이태원참사 유가족께 송구"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

22일 수상…논란 일자 27일 취소

오 시장 "대회 자체 인지하지 못해"

"이태원참사 유가족 여러분께 송구"

서울시가 '2025년 지역축제 안전관리 우수사례 경진대회'에서 용산구에 대상을 수여했다 취소한 가운데 오세훈 시장이 "이태원 참사 유가족 여러분께 송구스럽다"고 전했다.

오 시장은 28일 서울시의회 제332회 임시회 시정질문에서 이와 관련한 이소라 더불어민주당 시의원의 질문에 이같이 답했다. 그는 "이태원 참사가 발생한 지 만 3년이 안 됐고 용산구청장의 경우 1심은 무죄가 났다 하지만, 아직 재판이 완전히 끝난 상황도 아니다"라며 "대부분 기사를 보며 이해하기 힘들다는 생각을 했을 것"이라고 했다.

앞서 시는 지난 22일 2025년 지역축제 안전관리 우수사례 경진대회에서 용산구에 대상을 수여했다. 용산구는 당시 '용산이 함께하는 핼러윈 대비 다중운집 인파 안전관리'를 주제로 발표했다. 수상의 적절성에 논란이 일었고, 전날 시는 용산구의 수상을 취소했다. 다음 달 말로 예정됐던 시장 표창과 상금 수여 계획도 함께 취소됐다.

오 시장은 해당 수상 내용을 사전에 인지하지 못했다고 밝혔다. 그는 수상 결정 관련 보고를 받지 못했냐는 질문에 "이런 경진대회가 있었다는 사실 자체를 인지하지 못하고 있었다"며 "기획관 전결로 처리됐던 것으로 기억한다"고 했다.





대회 취지에 대해서는 "관계 공무원이 이런 사태 발생을 최소화하기 위해 어떻게 안전 예방을 할지 자치구별로 경진대회 형식으로 행사를 기획했다고 한다"며 "경위야 어쨌든 유가족에 대한 공감 능력, 정무 감각이 좀 부족하지 않았나 한다"고 부연했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

