본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[일문일답]고학수 "SKT, 총체적 허술한 상태…유심정보는 개인정보"

김보경기자

입력2025.08.28 12:29

시계아이콘02분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기 글자크기

개인정보위, 27일 전체회의 28일 브리핑
SK텔레콤 해킹 사태에 역대 최대 과징금
'매우 중대함'으로 판단…가중·감경 조치

개인정보보호위원회가 SK텔레콤에 해킹 사태로 인한 정보 유출 혐의로 1348억원이라는 역대 최대 규모의 과징금을 부과했다. 고학수 개인정보위 위원장은 28일 브리핑을 열고 "총체적으로 회사가 꽤 오랜 기간을 두고 전반적으로 (보안이) 허술한 상태를 유지하고 있었다"며 "조치를 할 수 있었던 계기들이 중간중간 있었는데 그걸 놓쳤다"고 말했다.


그는 일상을 함께하는 소통 창구인 휴대폰에서 '유심 정보'는 매우 핵심적인 개인정보라고 판단했다. 전날 열린 위원회 전체회의에 SKT 관계자가 참석해 당사의 입장을 설명했으며 질의응답도 가졌다고 했다. 고 위원장은 SKT의 개인정보보호책임자(CPO)의 역할이 제한적이었던 점도 이번 사태의 일부 원인이 됐다고 봤다. 그는 다음 달 중 통신사와 같은 대규모 개인정보 처리자의 개인정보 보호와 보안 관련 투자 확대를 유도하기 위한 종합 대책을 발표하겠다고 했다.

[일문일답]고학수 "SKT, 총체적 허술한 상태…유심정보는 개인정보" 고학수 개인정보위원장이 28일 서울 종로구 정부서울청사에서 SK텔레콤 개인정보 유출사고에 대해 제재처분을 발표하고 있다. 개보위는 이날 과징금 1,347억 9,100만원과 과태료 960만원을 부과했다. 2025.8.28 조용준 기자
AD

다음은 고 위원장과의 일문일답.


-과징금 규모는 어떻게 산정된 건가. 구체적인 경위와 배경을 설명해달라.


▲회사의 전체 매출액에서 유출과 관련 없는 매출액을 제외한다. 예컨대 이번 건은 LTE와 5G 네트워크를 쓰는 개인 고객과 관련이 있어 법인 고객 관련 매출은 제외했다. 과징금 고시에 따라 기준 금액을 정한 다음에 중대성 판단을 한 뒤에 1차, 2차 가중·감경 등 조정을 거쳐 최종 과징금 액수를 결정한다.


중대성의 경우 '매우 중대한'으로 결정됐다. 또 위반 기간이 3년이 넘어 가중했고, 직접적인 경제적 이득을 취하지 않은 부분은 감경을 했다. 회사가 피해보상을 위해 어떤 노력을 했는지 등을 고려해 감경을 했다.


-CPO 역할 등 개인정보 제도 개선은 어떤 방향으로 이뤄지고 있나


▲이 사건이 이제 발생한 이후에 회사가 CPO 또 CISO를 새로 영입하거나 선임했고, 그 과정에서 내부 조직 개편도 했다. 이게 완결된 것이 아니고, 지속적인 고민을 하고 있는 중이라고 한다. 유사한 문제가 다시 생기지 않도록 하는 것이 회사 쪽의 고민이 될 것이다.


SKT는 CPO가 네트워크 인프라를 볼 수도 있지만 현실에서는 굉장히 제한적으로만 보는 업무 관행이 만들어졌던 것 같다. 효율적으로 회사 네트워크 전반을 볼 수 있는 체계를 만들 것인가에 관해서는 계속 고민을 하고 위원회와 소통하기로 했다. 거버넌스 체계를 마련할지에 대해서는 만들어가는 과정이라고 보면 될 것 같다.

[일문일답]고학수 "SKT, 총체적 허술한 상태…유심정보는 개인정보"

-어제 전체회의에서 SK텔레콤은 어떤 의견을 개진했나


▲어제 출석을 해서 굉장히 상세한 설명을 했습니다. 저희가 지적한 문제에 대한 구체적인 설명도 하고 좀 큰 틀에서 앞으로 어떻게 개선해 갈지에 관한 설명도 했다. 그전까지는 '회사가 합리적인 선에서 할 수 있는 건 다 했다'는 입장이었는데, 어제는 '사실은 문제가 좀 있었고 그에 대해서 굉장히 뭔가 이렇게 아쉽기도 하고 죄송스럽게 생각한다'고 말했다. 어제 회사 쪽 설명은 그전과 약간은 달라져 있었다.


앞으로 훨씬 더 적극적으로 위원회하고 소통을 하면서 문제가 안 생기도록 노력을 최대한 열심히 하겠다는 취지의 설명을 다각도로 했다. 그에 대해서 위원들이 궁금한 점을 질문하고, 회사 쪽의 설명을 듣고 질의응답을 했다. 여타 사건에 비해서 훨씬 그 긴 시간을 할애해서 진행했다. 회의가 저녁 식사 시간을 넘겨 김밥을 먹으면서 논의하기도 했다.


-이번 사태가 국민에게 피해를 많이 끼쳤다고 판단했나. 유심정보를 개인정보로 판단했나.


▲예. 위원들은 총체적으로 회사가 꽤 오랜 기간을 두고 전반적으로 허술한 상태를 유지하고 있었고 봤다. 총체적으로 굉장히 취약한 상태에 놓여 있고, 그런 것을 회사가 꽤 긴 기간을 두고, 조치를 할 수 있었던 계기들이 중간중간 있었는데 그걸 놓쳤다. 그래서 위원들이 전반적으로 답답함을 느낀 부분들이 있다. 우리 국민의 대략 절반이 가입된 통신사이고, 일상을 함께하는 소통 창구인 휴대폰에 있어서 엔지니어링적인 관점에서의 아주 궁극적인 출발점이 유심 정보다.


개인이 외부와 소통함에 있어서 가장 핵심적인 정보라고 할 만한 정보가 유출됐기 때문에 너무 당연히 개인정보라고 판단을 하면서, 그에 대해서는 내부적으로 의심을 해 본 적이 전혀 없다.


-SKT가 행정소송에 나설 가능성에 대해선

▲회사가 추후에 소송을 할지 여부는 이 자리에서 예단해서 얘기할 상황은 아닌 것 같다. 처분하는 과정에서 조사 TF를 꾸려서 진행했는데, 저희 조직 규모로 볼 때 TF에 이례적으로 많은 인력이 투입됐다. 조사 전문가뿐 아니라 사실 뭐 법률 전문가, 회계 전문가가 투입됐다.

[일문일답]고학수 "SKT, 총체적 허술한 상태…유심정보는 개인정보"

-개인정보 안전 체계 관리 종합 대책에는 어떤 내용이 담기나.


▲다음 달 중에 대규모 개인정보 처리자의 개인정보 보호와 보안 관련 투자 확대를 유도하기 위한 제도 개선 사항과 인센티브 체계 개편을 담은 개인정보 안전 관리 체계 강화 종합 대책을 마련하여 발표할 예정이다.


개인정보 담당자가 조직안에서 큰 역할을 부여받지 못하는 경우도 많고, 경우에 따라 문제 상황에서 책임만 떠맡는 경우도 꽤 많았다. 그 책임에 걸맞은 그 조직 안에서의 이제 권한도 부여받고, 조직과 예산도 확보할 수 있는 방향으로 준비하고 있다. 외부분들과 소통을 일부 하면서 좀 정리하고 있고 조만간 확정해서 발표할 예정이다.


정책의 큰 방향은 현장에 있는 분들이 책임감과 소명의식을 가질 수 있고, 리스크 요소들을 어떤 식으로 전향적으로 고려하면서 반영할 수 있을지, 인센티브를 어떤 식으로 부여할지, 그런 틀에서 바라보고 있다.


-어제 전체 재적 위원 9명 중 7명이 참석했다. 2명이 참석 안 한 이유는.


지금 뜨는 뉴스

AD

▲7명이 회의를 하게 된 어떤 경위는 2명이 회피했기 때문이다. 2명이 회피한 것은 당사자가 공정한 판단을 저해할 우려가 있을 것 같다고 스스로 판단을 했기 때문이다.




김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
무너진 소아의료
  • 25.08.2714:28
    "아이 죽으면 책임질거냐"…악써야 들어가는 소아응급실
    "아이 죽으면 책임질거냐"…악써야 들어가는 소아응급실

    편집자주지난해 2월 의과대학 증원에 반대해 병원을 떠났던 전공의들이 일 년 반 만에 수련을 재개할 것으로 기대되고 있지만 중증·응급환자를 다루는 필수 진료과의 상황은 여전히 위태롭다. 특히 소아청소년과의 경우 낮은 출생률과 함께 불합리한 수가체계, 갈수록 높아지는 사법 리스크 등으로 전공의들이 지원을 기피하고, 기존 전문의들은 이탈하고 있다. 지역 간 의료서비스 격차가 벌어지면서 갑자기 발생하는 응급 소아환

  • 25.08.2707:05
    ⑥"관련 법, 전담 부처 신설해 재건 나서야"
    ⑥"관련 법, 전담 부처 신설해 재건 나서야"

    편집자주지난해 2월 의과대학 증원에 반대해 병원을 떠났던 전공의들이 일 년 반 만에 수련을 재개할 것으로 기대되고 있지만 중증·응급환자를 다루는 필수 진료과의 상황은 여전히 위태롭다. 특히 소아청소년과의 경우 낮은 출생률과 함께 불합리한 수가체계, 갈수록 높아지는 사법 리스크 등으로 전공의들이 지원을 기피하고, 기존 전문의들은 이탈하고 있다. 지역 간 의료서비스 격차가 벌어지면서 갑자기 발생하는 응급 소아환

  • 25.08.2707:04
    ⑤전국에 하나뿐인 소아 투석실, 지방엔 만들 수 없는 이유
    ⑤전국에 하나뿐인 소아 투석실, 지방엔 만들 수 없는 이유

    편집자주지난해 2월 의과대학 증원에 반대해 병원을 떠났던 전공의들이 일 년 반 만에 수련을 재개할 것으로 기대되고 있지만 중증·응급환자를 다루는 필수 진료과의 상황은 여전히 위태롭다. 특히 소아청소년과의 경우 낮은 출생률과 함께 불합리한 수가체계, 갈수록 높아지는 사법 리스크 등으로 전공의들이 지원을 기피하고, 기존 전문의들은 이탈하고 있다. 지역 간 의료서비스 격차가 벌어지면서 갑자기 발생하는 응급 소아환

  • 25.08.2707:03
    ④'소아과'는 어쩌다 기피과가 됐나
    ④'소아과'는 어쩌다 기피과가 됐나

    편집자주지난해 2월 의과대학 증원에 반대해 병원을 떠났던 전공의들이 일 년 반 만에 수련을 재개할 것으로 기대되고 있지만 중증·응급환자를 다루는 필수 진료과의 상황은 여전히 위태롭다. 특히 소아청소년과의 경우 낮은 출생률과 함께 불합리한 수가체계, 갈수록 높아지는 사법 리스크 등으로 전공의들이 지원을 기피하고, 기존 전문의들은 이탈하고 있다. 지역 간 의료서비스 격차가 벌어지면서 갑자기 발생하는 응급 소아환

  • 25.08.2707:02
    ③수련 포기하는 전공의들 "소아과 가느니 차라리 일반의로"
    ③수련 포기하는 전공의들 "소아과 가느니 차라리 일반의로"

    편집자주지난해 2월 의과대학 증원에 반대해 병원을 떠났던 전공의들이 일 년 반 만에 수련을 재개할 것으로 기대되고 있지만 중증·응급환자를 다루는 필수 진료과의 상황은 여전히 위태롭다. 특히 소아청소년과의 경우 낮은 출생률과 함께 불합리한 수가체계, 갈수록 높아지는 사법 리스크 등으로 전공의들이 지원을 기피하고, 기존 전문의들은 이탈하고 있다. 지역 간 의료서비스 격차가 벌어지면서 갑자기 발생하는 응급 소아환

기획
中에 안방 내준 자율주행
  • 25.08.2707:31
    운전자는 핸들에 손만 놓을 뿐…
    운전자는 핸들에 손만 놓을 뿐…"노숙자 보이자 핸들 꺾고 버스 추월도 완벽"

    "할 일이 하나도 없네."지난 19일(현지시간) 미국 뉴저지. 테슬라의 완전자율주행(FSD) 기능을 가진 모델Y 차량이 정체가 심해지는 왕복 10차선 고속화도로와 일반도로 등을 20여분간 주행했다. 이어 테슬라 사이버트럭으로 같은 구간을 달렸다. 이 시간 동안 차량이 스스로 운전한 것이다. 차로 바꾸기, 끼어들기도 하고 큰길에서 나와 램프로도 주행했다. 차로 중앙을 정확히 유지했고 적신호 등 앞에서는 안전하게 정차했다. 운

  • 25.08.2707:00
    오토노머스에이투지, 내년 세계 최초 '레벨 4' 자율주행차 판다
    오토노머스에이투지, 내년 세계 최초 '레벨 4' 자율주행차 판다

    국내 자율주행 스타트업 오토노머스에이투지가 내년 세계 최초로 '레벨 4' 자율주행차를 시장에 판매한다. 오토노머스에이투지의 자율주행 셔틀 '로이(Roii)'가 내년 1분기를 목표로 우리 정부의 성능 인증을 통과하면 국가 인증을 받은 레벨 4 자율주행차의 세계 최초 상용화가 이뤄진다. 유민상 오토노머스에이투지 최고전략책임자(CSO)는 27일 "올해 3월 성능인증제도가 법제화됨에 따라 레벨 4 자율주행차를 팔 수 있는 길이 열

  • 25.08.2707:00
    자금난에 촘촘한 규제…국내 자율주행 '고사위기'
    자금난에 촘촘한 규제…국내 자율주행 '고사위기'

    국내 자율주행 업계는 자금 부족과 포지티브 방식의 규제 환경, 자율주행에 대한 일반인들의 부정적 인식 등의 어려움을 호소하고 있다. 맞춤형 기술 지원을 마련하거나 정부 주도로 진행되는 인공지능(AI) 분야에 참여할 수 있는 방안을 마련해 사업을 영위할 수 있는 기반이 필요하다고 입을 모은다. 자율주행 업계는 자금난이 가장 큰 어려움이라고 호소한다. 개방형 자동차 소프트웨어 '오토사(Autosar)'를 이용하는데 라이선

  • 25.08.2707:00
    "투자 유치 어려워"…자구책 마련하는 K-자율주행

    국내 자율주행 업체들은 자금 확보 측면에서도 상당한 어려움을 겪는 것으로 나타났다. 자본 시장에서 대규모 투자 유치가 어려운 국내 업체들은 자체 매출을 일으킬 수 있는 사업 모델을 만들고 이 매출을 연구개발(R&D)에 재투자하는 등 근근이 경영을 꾸리는 실정이다. 27일 업계에 따르면 글로벌 자율주행 1위 업체인 구글 웨이모의 누적 투자 금액은 110억달러(15조원), 현대차그룹이 투자한 미국 자율주행 업체 모셔널은

  • 25.08.2607:00
    中, 무인 로보택시 대중화…교통 방해에도 시민들 관대
    中, 무인 로보택시 대중화…교통 방해에도 시민들 관대

    지난 6월 중국 선전시 핑산구에서 바이두 로보택시를 호출하자 10분도 채 되지 않아 지붕 위에 라이다를 단 로보택시가 눈앞에 멈춰 섰다. 운전자가 없는 중국 로보택시를 타기 위해서는 스마트폰으로 전송된 비밀번호나 QR코드를 입력하는 등 일반 택시에는 없는 별도 승인 과정이 필요했다. 처음 접해보는 탓에 탑승법을 찾느라 꽤 오랜 시간이 지체됐다. 헤매는 시간 동안 도로 한 쪽에 멈춰 선 로보택시가 교통 흐름을 방해했는

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.08.1911:30
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD 지난 14일 이재명 대통령의 사법연수원 18기 동기인 이찬진 변호사가 금융감독원장(금감원장)에 임명됐다. 그동안 하마평이 무성했지만, 그의 이름은 거론되지 않았다. '깜짝 인사'라는 평이 나온 이유다. 금감원장은 금융위원장이 제청해 대통령이 임명하는 차관급 자리다. 청문회가 필요 없다. 윤석열 정부

  • 25.08.1008:00
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기

    중국 소림사의 주지승이 최근 사찰 자금 횡령과 각종 비리 혐의로 체포되면서 중국 정치권에 큰 파장이 일고 있다. 일각에서는 단순한 종교인의 비리 사건을 넘어 시진핑 국가주석의 권력 구조에 균열이 생기고 있다는 분석까지 제기되고 있다. 화제의 인물인 스융신(釋永信) 소림사 주지는 중국 허난성 불교협회장, 중국 불교협회 부회장, 전국인민대표회의 대의원까지 겸임하며 종교계를 넘어 정치권에서도 막강한 영향력을 행사

  • 25.08.0908:00
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화

    한미 정상회담 개최를 앞두고 미국의 한국 국방비 증액 압력이 주된 의제가 될 것으로 예상되면서 향후 재정압박 우려가 커지고 있다. 엘브리지 콜비 미국 국방부 차관은 최근 "한국이 국방 지출 측면에서 모범이 되고 있다"고 언급한 것을 두고 미국 정부가 국방비 인상을 직접적으로 요구한 것이란 해석까지 나오고 있다. 현재 우리나라는 국내총생산(GDP) 대비 약 2.3% 규모인 61조원 이상의 국방비를 지출하고 있다. 트럼프 행

  • 25.08.0707:32
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"

    아시아경제 시사유튜브 '소종섭의 시사쇼'가 이준석 개혁신당 대표를 인터뷰하기 위해 서울 여의도 국회 의원회관으로 찾아간 날은 지난 5일이었다. 오전 11시, 이 대표는 자신의 방에서 컴퓨터 작업에 여념이 없었다. 지방선거에 대비한 시스템을 만드는 중이라고 했다. 선거 비용을 최대한 낮추기 위한 프로그램을 스스로 개발하고 있었다. 그의 방은 여느 의원들 방과는 달랐다. 별다른 장식이 없는 실무형 벤처창업가 사무실 같

  • 25.08.0517:36
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"

    이재명 대통령의 배우자인 김혜경 여사는 2018년 '밥을 지어요(김영사)'라는 책을 냈다. 요리책이지만 이 대통령·김 여사 가족과 관련한 소소한 이야기들도 나와 있다. 이 책에 나와 있는 이 대통령의 식습관과 좋아하는 음식 등을 요약했다. 이 책에 이 대통령은 추천사를 썼다. "내게는 유난히 먹는 것에 대한 기억이 많다. 어릴 적 시골에서는 먹을 수 있는 것과 먹을 수 없는 것으로 구분됐다. 나는 삶은 감자를 먹지 않는다

이시각 랭킹 뉴스

12:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기