코스피, 기관·외국인 순매수에 장중 상승 전환

코스피가 기관과 외국인의 순매수세에 힘입어 장중 상승 전환했다.

28일 오전 10시23분 기준 코스피는 전일 대비 0.38% 오른 3199.34에 거래되고 있다.

투자주체별로는 기관과 외국인이 각각 606억원, 811억원 순매수한 반면 개인은 1520억원을 순매도하고 있다. 선물시장에서는 기관과 개인이 각각 3351억원, 1665억원을 순매도하고 있는 반면 외국인은 4855억원을 순매수하고 있다.

업종별로는 등락이 엇갈리고 있다. 증권업종이 4.44% 오름세고 보험 2.9%, 금융 2.74%, 음식료담배 1.64%, 유통 1.33%, 운송창고 0.81%, 운송장비 0.68%, 종이목재 0.58%, 비금속 0.36% 등이 강세다. 반면 오락문화 업종은 2.11% 빠지고 있고 일반서비스 －0.72%, 통신 －0.63%, －전기전자 －0.63%, 건설 －0.54% 등이 내림세다.

시가총액 상위권 종목들도 등락이 엇갈리고 있다. 삼성전자가 －0.71% 약세고 LG에너지솔루션 －1.47%, HD현대중공업 －2.5%, 두산에너빌리티 －0.24%, NAVER －0.23%, 한화오션 －0.36% 등이 내림세다. 반면 SK하이닉스는 0.58% 강세고 한화에어로스페이스 1.76%, 현대차 1.59%, KB금융 1.57%, 기아 2.61%, 셀트리온 0.59% 등이 오름세다.

이날 하락 출발했던 코스닥지수는 기관과 외국인의 순매도에 밀려 약세를 이어가고 있다. 코스닥지수는 전일 대비 0.35% 내린 798.94에 거래되고 있다. 투자주체별로는 기관과 외국인이 각각 18억원, 617억원 순매도하고 있는 반면 개인은 662억원을 순매수하고 있다.

시가총액 상위권 종목들은 대부분 약세다. 알테오젠이 0.24% 내림세고 에코프로비엠 －2.15%, 펩트론 －0.78%, 에코프로 －2.55%, 파마리서치 －1.14%, 리가켐바이오 －0.8%, 레인보우로보틱스 －3.66%, 에이비엘바이오 －1.48%, 휴젤 －0.47% 등이 약세다. 반면 HLB는 1.33% 올랐고 삼천당제약 1.91%도 강세다.





한편 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전일 대비 4.7원 내린 1389.5원에 거래되고 있다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

