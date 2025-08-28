특검, 김건희 기소 전 마지막 소환…'나토 목걸이·바쉐론 시계' 압수수색

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

前총리 비서실장·로봇개 사업가 주거지 압수수색

내일 김건희 기소 앞두고 5차 소환

내란특검, 박성준 의원 참고인 조사

김건희 여사의 각종 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 김 여사의 '반클리프 아펠' 목걸이와 '바쉐론 콘스탄틴' 시계 수수 의혹과 관련해 이봉관 서희건설 회장의 사위 박성근 전 국무총리 비서실장 등에 대한 압수수색에 나섰다.

윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 12일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마치고 법원을 나서고 있다. 2025.08.12. 사진공동취재단

AD

28일 특검팀은 언론 공지를 통해 "금일 오전 '김건희씨의 목걸이, 시계 등 수수 의혹 사건'과 관련해 박 전 비서실장 주거지, 서성빈 드론돔 대표 주거지 및 드론돔 등에 대한 압수수색에 착수했다"고 밝혔다. 서 대표는 김 여사에게 시계를 전달하고 대통령실과 로봇개 관련 수의계약을 따낸 것으로 알려진 사업가다.

앞서 김 여사가 지난 2022년 6월 북대서양조약기구(NATO·나토) 순방 당시 착용한 목걸이가 윤석열 전 대통령의 재산 신고에서 누락됐다는 의혹이 불거졌다. 공직자윤리법에 따르면 500만원이 넘는 장신구는 신고 대상인데, 해당 목걸이는 6200만원에 달함에도 재산 신고 목록에 올라 있지 않았다는 것이다.

앞서 김 여사가 2022년 6월 북대서양조약기구(NATO· 나토) 회의 참석 당시 착용한 목걸이가 6000만원대임에도 재산 신고 내역에 올라 있지 않다는 의혹이 일었다. 김 여사는 20년 전 홍콩에서 구매한 가품이라고 주장했으나 특검팀은 서희건설로부터 '윤 전 대통령 취임 직후 목걸이 진품을 김 여사에게 선물했고 몇 년 후 돌려받았다' 취지의 자수서와 함께 진품 실물까지 제출받았다. 이 회장의 자수서에는 박 전 비서실장 등 사위에 관한 인사 청탁을 했다는 취지의 내용이 담긴 것으로 알려졌다.

특검팀은 서 대표가 김 여사에게 5000만원대 바쉐론 콘스탄틴 시계를 전달하고 대통령경호처 사업을 수주하려고 했다고 의심하고 있다. 서 대표는 특검팀 조사에서 "영부인 할인을 받아 3500만원에 시계를 구입했으며, 김 여사로부터 500만원을 받은 후 나머지 금액은 모친 최은순씨에게서 받기로 한 약속이 지켜지지 않았다"고 진술한 것으로 전해졌다. 특검팀은 서 대표 등을 특정범죄가중처벌법상 알선수재 등 혐의로 수사하고 있다.

특검, 김건희 기소 전 마지막 소환…'도이치 주가조작' 조사

아울러 이날 특검팀은 김 여사를 구속 후 다섯 번째로 소환했다. 김 여사는 법무부 호송차에 탄 채 이날 오전 9시 28분께 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 특검팀 사무실에 도착했다.

이날 조사는 특검팀의 기소 전 마지막 조사가 될 전망이다. 특검팀은 오는 29일 김 여사를 구속 상태로 재판에 넘기기로 했다. 전직 대통령 부인이 구속기소되고, 전·현직 대통령 부부가 동시에 구속 상태에서 재판받는 사례는 헌정사상 처음이다.

김 여사는 지난 12일 구속된 후 14일, 18일, 21일, 25일 총 4차례 특검팀에 소환돼 조사받았다. 특검팀은 명태균 공천개입 의혹, 도이치모터스 주가조작 의혹, 건진법사·통일교 청탁 의혹 등을 집중적으로 추궁했지만 김 여사가 대부분 진술을 거부하며 의미 있는 답변을 받아내진 못한 것으로 알려졌다.

특검팀은 이날 김 여사의 도이치모터스 주가조작 혐의와 관련해 조사가 미흡했던 부분을 집중 추궁할 예정이다. 다만 이날 조사에서도 진술거부권을 행사할 것으로 보인다. 특검팀은 김 여사를 재판에 넘기면서 구속영장에 적시됐던 혐의 외에 다른 혐의를 추가할지는 검토 중인 것으로 전해졌다.

내란특검, 박성준 의원 참고인 조사…"국힘 방해 있었다고 생각"

한편 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사 중인 조은석 특별검사팀은 이날 '국회 계엄 해제 방해' 등 의혹과 관련해 박성준 더불어민주당 의원을 참고인 신분으로 소환해 오전 9시께부터 조사 중이다.

박성준 더불어민주당 윈내수석부대표가 24일 국회에서 열린 국정감사대책회의에서 발언하고 있다. 사진=김현민 기자

박 의원은 특검팀에 출석하면서 "계엄 당시 원내운영수석부대표로서 여야 관련 내용을 알고 있다. 당시 국회의사당 내부 상황을 상세히 말씀드릴 것"이라며 "저는 분명히 (국민의힘 내부에서 의결) 방해가 있었다고 본다"고 말했다.

박 의원은 비상계엄 해제 요구 결의안 표결에 참석해 찬성표를 던진 190명의 의원 중 한 명으로, 지난해 12월 3일 계엄 선포 직후인 오후 10시40분께 민주당 텔레그램 대화방에 가장 먼저 국회 본회의장으로 모이자는 메시지를 남겼다고 밝힌 바 있다.





AD

특검팀은 이날 박 의원을 상대로 계엄 당시 경찰이 의원과 보좌진 등의 국회 출입을 어떻게 막아섰는지 등을 파악할 전망이다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>