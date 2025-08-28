제니도 마신다 입소문 타더니…국내서도 난리난 '녹색 음료'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

식품·카페·유통업계, 말차 제품 인기

제니·해외 스타들 '말차 인증' 열풍 가세

세계 곳곳에서 불고 있는 말차 열풍이 국내 식음료 시장까지 강타하고 있다. 음료, 디저트뿐만 아니라 막걸리까지 말차를 넣은 제품이 쏟아지고 있다.

말차 이미지. 픽사베이

AD

스타벅스 코리아는 올해 상반기 '제주 말차 라떼'와 '제주 말차 크림 프라푸치노' 판매량이 지난해 같은 기간보다 30% 증가했다고 28일 밝혔다. 현재 스타벅스에서 판매하는 말차 음료는 9종으로 녹차 음료가 한 종류뿐인 것과 대조적이다. 스타벅스 관계자는 "헬시플레저(Healthy Pleasure) 트렌드와 유명인을 따라 하는 모방 소비가 맞물리며 특히 젊은 층에서 말차 인기가 높다"고 설명했다.

투썸플레이스도 말차 신메뉴 효과를 톡톡히 보고 있다. 지난달 출시한 말차 음료 3종이 출시 2주 만에 50만 잔 이상 팔려나갔고 대표 케이크인 '떠먹는 아박'에 말차를 더한 '떠먹는 말차 아박'도 새롭게 선보였다.

세계적인 스타들이 만든 '말차 열풍'

말차 음료를 마시고 있는 두아 리파의 모습. 두아 리파 인스타그램

이 같은 말차 인기를 이끈 건 국내외 스타들의 영향이 크다. 블랙핑크 제니는 유튜브에서 "요즘 커피 대신 마신다"며 아이스 말차 레시피를 직접 소개했고 두아 리파·젠데이아 등 해외 스타들도 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 말차를 즐기는 모습을 공유했다. 인스타그램에서 말차 해시태그를 단 게시물은 40만건, 영어 matcha 해시태그 게시물은 930만건을 넘어섰다.

건강 이미지도 말차의 인기 요인이다. 항산화 성분이 풍부해 심혈관 건강에 도움이 되고 신진대사를 촉진해 체중 관리에 효과가 있다는 점이 젊은 세대의 소비를 자극했다.

식품·카페 업계 '말차 전쟁'

투썸플레이스가 론칭한 '투썸 말차'의 이미지. 투썸플레이스

국내 식품업계도 이같은 말차인기에 발 빠르게 대응 중이다. 남양유업은 '초코에몽'에 말차를 더한 '말차에몽'을 선보였고 해당 제품은 라이브커머스에서 두차례 완판됐다. 롯데웰푸드는 월드콘·설레임 등 아이스크림에 말차 맛을 입히고 한옥 카페 '청수당'과 협업해 '말차 빈츠', '말차 아몬드볼', '말차 빼빼로' 한정판을 내놨다. SPC 삼립과 빙그레도 말차빵, 말차 아이스크림 등으로 제품군을 넓히고 있다.

프렌차이즈 카페 업계도 경쟁이 치열하다. 뚜레쥬르·폴바셋·공차는 말차 빙수를 출시했고 노티드는 도넛·빵 등 말차 신제품 11종을 내놨다. 편의점 역시 가세해 세븐일레븐은 '말차막걸리'와 '말차바'를 GS25도 넷플릭스 '흑백요리사'로 유명해진 에드워드 리 쉐프와 협업하여 만든 '이균 말차 막걸리'를 25일 출시했다.

업계에서는 말차가 단순 유행을 넘어 장기적인 히트 아이템이 될 가능성에 주목하고 있다. 업계 관계자는 "색감·맛·건강 이미지를 모두 갖춘 소재는 드물다"며 "말차는 시즌 한정이 아닌 스테디셀러로 자리 잡을 것"이라고 전망했다.





AD

시장조사기관 리서치앤마켓에 따르면 세계 말차 시장은 지난해 38억4000만 달러(약 5조3500억원)에서 올해 42억4000만(5조9000억원) 달러로 성장하고 2029년에는 64억8000만 달러(약 9조200억원)규모로 확대될 것으로 예상된다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>