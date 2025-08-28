생명연, 세포사멸 실시간 추적 '형광 리포터' 개발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

세포사멸 과정을 실시간 추적할 수 있는 '형광 리포터'가 개발됐다.

인체 내 세포는 일정 시간이 지나면 스스로 죽음(세포사멸)을 맞이한다. 인체의 균형 유지를 위해 이뤄지는 자연스러운 과정이다.

반대로 오래되거나 손상된 세포가 제거되지 않을 때는 암, 심장질환, 치매 등 질환을 유발할 수 있다. 세포가 언제, 어떻게 사멸하는지를 정확하게 관찰하는 것이 질병의 조기진단과 치료효과 평가 등 생명과학 및 의·약학 분야에서 중요한 도구가 되는 이유다.

한국생명공학연구원(이하 생명연)은 미래형동물자원센터 김선욱 박사 연구팀이 세포 안에서 일어나는 세포사멸 과정을 실시간으로 시각화할 수 있는 '형광 리포터' 기술을 개발했다고 28일 밝혔다.

김선욱 박사. 한국생명공학연구원 제공

AD

이 기술은 형광 단백질 돌연변이체를 이용해 세포사멸을 직접 관찰할 수 있어 기존 세포사멸 감지 기술의 한계를 극복, 상용화 가능성을 높인다. 또 신약 개발과 생명과학 연구의 패러다임 전환에 기여할 것으로 평가받는다.

그간 세포사멸을 감지하는 데는 현미경 관찰, 유전자 분석, 형광 단백질 기술 등이 주로 활용됐다. 하지만 이들 분석법은 복잡한 샘플 처리와 별도 염색과정, 정확도 등 측면에서 문제를 드러냈다.

이에 착안해 연구팀은 세포사멸 과정에서 '최종 집행자' 역할을 하는 효소 '카스파제-3(caspase-3)'에 주목했다.

이 효소는 특정 아미노산 서열(DEVDG)을 선택적으로 절단하는 특성을 가져 이를 GFP(녹색형광단백질) 내부에 정밀하게 삽입하면 세포사멸이 일어날 때 형광이 소실되는 현상을 실시간으로 감지·측정할 수 있게 한다.

특히 현재까지 개발된 GFP 형광 리포터 중 가장 심플한 작동방식과 초소형 디자인을 구현함으로써 센서의 민감도와 정확성을 획기적으로 높인 게 강점으로 꼽힌다.

연구팀은 개발한 기술을 이용해 독성물질 처리와 항암제 등 다양한 조건에서 세포사멸 과정을 현미경으로 실시간 추적할 수 있음을 검증했다.

여기에 암세포 뿐 아니라 다양한 동물세포 모델에도 해당 기술을 적용 가능할 수 있어 신약 후보 물질의 세포 독성 평가와 약물 효능 검증에 폭넓게 활용될 가능성을 확인했다. 알츠하이머, 심장질환, 암 등 세포사멸과 관련된 질환 연구에도 기여할 것으로 연구팀은 내다본다.

김선욱 박사는 "연구팀이 개발한 기술은 기존 방법보다 훨씬 민감하고 간편하게 세포사멸을 관찰할 수 있어 향후 항암제 등 신약 후보 물질의 효능을 빠르게 검증하는 데 기여할 것으로 기대한다"며 "무엇보다 세포사멸이 중요한 역할을 하는 퇴행성 뇌 질환 연구에서 활용도가 클 것"이라고 말했다.





AD

한편 이번 연구는 국가과학기술연구회 주관 BIG(Big Issue Group) 사업(생명연 주요사업), 글로벌 TOP 사업, 과기정통부 개인기초연구사업 우수신진연구, 산업통상자원부 바이오산업핵심기술개발 사업의 지원을 받아 수행됐다. 연구 결과는 국제학술지인 'Journal of Advanced Research' 온라인 판에도 게재됐다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>