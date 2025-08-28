김해 ‘더샵 신문그리니티 2차’ 695가구 분양…29일 견본주택 개관

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1차 수요자 의견 반영해 상품성 강화…남향 위주·개방형 발코니 적용

계약금 500만 원 정액제, 전매·거주의무·재당첨 제한 없는 ‘3無 분양’

부전~마산 복선전철 등 교통 호재

교육·생활 인프라 풍부…2027년 신설 초·중·고 예정

포스코이앤씨 “김해 신문지구 대표 단지로 조성할 것”

포스코이앤씨가 경남 김해시 신문동 신문1지구 도시개발구역에 조성하는 '더샵 신문그리니티 2차'의 견본주택을 29일 열고 본격 분양에 들어간다.

더샵 신문그리니티 2차 투시도. 포스코이앤씨.

이번 단지는 지하 2층~지상 29층, 6개 동, 총 695가구 규모로 조성된다. 전용면적은 84~93㎡로 구성된다. 84㎡A 452가구, 84㎡B 139가구, 84㎡C 74가구, 93㎡ 30가구 등 수요자 선호도가 높은 중대형 위주다. 청약은 다음 달 8일 특별공급을 시작으로 9일 1순위, 10일 2순위 순으로 진행된다.

분양 조건도 눈에 띈다. 유주택자·세대원 관계없이 경남·부산·울산 거주자는 1순위 청약이 가능하다. 재당첨 제한·거주의무기간·전매제한이 없다. 계약금 500만 원 정액제를 적용해 초기 부담을 낮춘 점도 특징이다.

특히 2차는 1차 분양 당시 수요자 의견을 반영해 상품성을 강화했다. 전 가구 남향 위주 배치와 유리난간으로 개방감을 확보했고, 84㎡ 전 타입에 알파룸·현관 창고·드레스룸 확장·주방창 확대 등을 적용했다. 93㎡는 개방형 발코니 설계를 통해 조망권을 넓혔다. 단지 내에는 스크린골프, 탁구장, 피트니스 등 스포츠존과 스터디룸, 작은 도서관이 마련된 에듀존 등 다양한 커뮤니티 시설이 조성된다.

생활 인프라도 강점이다. 장유·율하지구와 함께 개발 중인 신문지구는 장유무계지구, 김해관광유통단지 조성사업이 완료되면 신도시급 규모로 성장한다. 롯데워터파크, 가든파크, 대형마트와 영화관, 병원 등이 단지 인근에 자리하고, 2027년 9월 개교 예정인 신문1지구초등학교와 인근 중·고교, 시립도서관 등 교육여건도 뛰어나다.

교통망도 개선된다. 장유로·무계로를 통해 장유신도시 생활권을 공유할 수 있고, 장유IC·서김해IC 접근성이 우수하다. 향후 부전~마산 복선전철 장유역이 개통되면 부산·울산·경남을 1시간 내로 이동할 수 있다.

포스코이앤씨 관계자는 "더샵 신문그리니티 2차는 이미 입지와 상품성을 인정받은 1차에 이어 김해 신문지구 내 최대 규모의 브랜드 타운을 완성하는 핵심 단지"라며 "특히 주방 창 확대, 개방형 발코니 등 한 단계 업그레이드된 설계를 통해 수요자들의 관심이 높을 것으로 기대된다"고 말했다.





'더샵 신문그리니티 2차' 견본주택은 김해시 대청동 일원에 마련된다. 입주는 2028년 7월 예정이다.





오유교 기자 5625@asiae.co.kr

