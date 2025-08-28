내년 건강보험료율 7.19%…3년 만에 1.48%인상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

직장가입자 월평균 보험료 15만8464원→16만699원

지역가입자는 8만8962원→9만242원

내년 국민건강보험료율(건보료율)이 올해보다 1.48% 오른다. 직장가입자의 경우 올해보다 월평균 2235원의 건보료를 더 내야 한다.

보건복지부는 28일 '2025년 제15차 건강보험정책심의위원회(건정심)'를 열고 2026년 건보료율을 올해 7.09%보다 1.48% 인상한 7.19%로 결정했다.

건정심은 현재 건강보험 재정은 안정적인 상황이지만 앞서 보험료율 2년 연속 동결과 경제 저성장 기조로 인해 건강보험 수입 기반이 약화한 상태이고, 지역·필수의료 강화 등을 위한 새 정부 국정과제 수립에 따른 향후 지출 소요를 고려해 일정 수준 이상의 인상 필요성이 논의됐다고 설명했다.

다만 고물가 등으로 인한 국민의 보험료 부담 여력을 함께 고려해 0.1%포인트 인상하기로 했으며, 동시에 불필요한 의료비 지출을 유발하는 재정 누수 요인을 발굴·관리하는 등 적극적인 지출 효율화를 병행해 건강보험 재정 안정성을 제고할 계획이다.

이번 결정으로 직장가입자의 월평균 보험료(본인 부담)는 올해 15만8464원에서 내년엔 16만699원으로, 지역가입자의 월평균 보험료는 8만8962원에서 9만242원으로 1280원 인상된다.

복지부는 "국민들께서 부담하는 소중한 보험료가 꼭 필요한 곳에 쓰일 수 있도록 지속적인 지출 효율화 노력과 재정 관리를 강화하고 이를 통해 간병비, 희귀중증·난치 질환 치료비 등 국민 의료비 부담 완화와 치료 접근성 향상을 위한 보장성 강화도 지속적으로 추진해 나가겠다"고 밝혔다.





앞서 건보료율은 거의 매년 인상돼 2009년 5.08%에서 2023년엔 7.09%까지 올랐다. 건정심은 2024년과 올해 건보료율은 국민 부담 등을 이유로 동결했는데, 건보료율이 2년 연속 동결되기는 처음이었다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr

