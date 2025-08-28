새마을금고, 3.8조 부실채권 매각 등 건전성 제고

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연체관리 상반기 3조8000억 부실채권 매각

신규 자회사 통해 건전성 제고 노력

행안부 100개 금고 특별점검

포용금융 등 서민금융기관 정체성 강화

새마을금고중앙회가 올해 건전성 제고 노력에 총력을 다하면서 서민금융 기능이 위축되지 않도록 서민금융기관으로서 본연의 역할을 다해 나갈 것이라고 28일 밝혔다.

새마을금고는 행정안전부와 금융당국의 정책·지도 방침에 따라 건전성 문제의 근본 원인으로 지적된 부동산프로젝트파이낸싱(PF) 문제를 단계적으로 해소해 나가고 있다. 새마을금고는 올 상반기 총 3조8000억원 규모의 부실채권을 매각해 연체율을 적정 수준에서 관리하는 효과를 거두었다. 이는 전년도 상반기 이루어진 약 2조원 수준의 매각 대비 90% 증가한 수치다. 사업성 평가에 따른 위험관리 및 손실흡수능력 제고를 위해 새마을금고는 대손충당금 적립규모를 지속적으로 늘려 손실에 대비하고 있다.

새마을금고는 자회사인 MCI대부 뿐만 아니라 캠코, 유암코, 자산유동화 방식 등 신규 부실채권 매각채널을 발굴하여 연체관리 방식을 다변화하고 있다. 특히 지난해 9월 5000억원 규모로 조성한 '유암코-MG PF정상화 펀드'는 누적 투자 약정액이 1800억원에 달하며 재구조화를 통한 부실PF 사업장의 정상화에 적극 활용되고 있다.

지난 7월 초 공식 출범한 '새마을금고자산관리회사(MG AMCO)'를 통해 하반기에는 보다 종합적이고 체계적으로 부실채권을 정리해 건전성 관리에 박차를 가할 예정이다.

현재 전국 100여개 새마을금고를 대상으로 행정안전부가 추진하는 특별점검(7~9월)이 이루어지고 있는데, 새마을금고는 내부통제 강화 및 금융사고 근절을 위해 적극 노력하고 있다. 이 과정에서 중대한 금융사고가 적발될 경우 '원스트라이크 아웃'을 적용하는 등 고객 신뢰 회복을 위해 엄중하게 사후 조치할 계획이다.

한편 새마을금고는 건전성 관리로 인해 서민금융 기능이 위축되지 않도록 새마을금고 본연의 역할에도 힘쓸 계획이다. 소상공인·중저신용자 등을 대상으로 실행되는 정책자금 대출 규모를 점진적으로 확대하고, 새마을금고가 지역사회에 기여할 수 있는 방안과 포용금융 기능을 지속적으로 강화하여 서민중심 금융기관의 정체성을 강화할 예정이다.





김인 새마을금고중앙회장은 "부동산 시장의 회복 지연과 PF사업장 정리로 향후 1~2년간은 어려운 경영환경이 지속될 것으로 예상되지만, 행정안전부의 지도와 협력하에 위기 극복을 위한 체질개선과 건전성 강화를 동시에 추진해 나가는 중"이라고 말했다. 이어 "조속한 경영정상화를 위해 손실 규모를 축소해 나가며, 전례 없는 다양한 조치를 강구해 나가겠다"라고 말했다.





오규민 기자

