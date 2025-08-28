CJ제일제당, 외식업체 전용 김치 소스로 글로벌 시장 공략

특허 출원한 CJ 신(新)발효기술 기반

해외 외식, 급식, 호텔 등서 다양한 메뉴 접목

신설 '글로벌 B2B 전문조직' 기반, 사업 확대

CJ제일제당이 한국 전통 발효음식인 김치 기반의 기업 간 거래(B2B)용 소스를 해외 시장에 선보인다.

CJ제일제당은 쉽고 간편하게 김치 요리를 할 수 있는 '만능 김치 요리용 소스(All-purpose Kimchi Cooking Sauce)'를 유럽국가 등 12개국으로 수출해 다음 달 초부터 유통한다고 28일 밝혔다. 김치볶음밥, 김치 브리토 등 다양한 김치맛 요리를 만들 수 있는 요리용 소스 제품을 앞세워 글로벌 B2B 시장 공략한다는 방침이다.

만능 김치요리용 소스 글로벌 홍보 이미지. [사진=CJ제일제당 제공]

수출국은 영국, 프랑스, 일본, 브라질, 칠레, 우즈베키스탄, 괌 등이다. 현지 아시안·에스닉 식당 중심으로 김치맛 요리가 제공될 예정이다. '만능 김치 요리용 소스'는 전략적으로 글로벌 B2B용으로 우선 출시됐다. CJ제일제당 측은 "한국 전통음식 기반의 '제대로 된 한식, 김치 요리'로 해외 시장을 공략할 것"이라며 "K푸드 경험률이 높은 현지 외식, 급식, 호텔 등에서 메인·사이드 요리에 접목해, 소비자와 친숙해지겠다는 계획"이라고 설명했다.

김치는 글로벌 식자재 시장에서 발효를 통한 건강한 맛과 톡 쏘는 시원한 맛으로 주목받기 시작했다. 하지만 숙성, 맛 변화, 유통·보관의 불편함 등으로 글로벌 시장에서 대중화하지 못하는 한계가 있었다. '만능 김치 요리용 소스'는 안정된 맛 품질과 범용성이 강점으로, CJ만의 독자적인 신(新) 발효 기술이 적용됐다. 재료들을 넣고 발효 과정을 컨트롤해 잘 익은 김치 고유의 시원한 맛과 풍미를 유지하면서도 맛 품질을 균일하게 유지할 수 있고, 18개월 실온 유통이 가능하다. 이 기술은 지난달 말 특허 출원을 완료했다.

유로 모니터에 따르면 글로벌 푸드 서비스(B2B) 시장은 지난해 약 4500조원 규모로, 최근 5년간 40%가량 성장했다. 학교, 군, 병원 급식 등 타 경로를 포함하면 시장은 훨씬 더 커진다. 이 가운데 아시아 요리가 포함된 카테고리 규모는 매년 두 자릿수 이상 증가하고 있다.





CJ제일제당은 지난해 말 글로벌 B2B 전문조직을 신설하고 관련 사업을 공격적으로 추진 중이다. 올 상반기에는 한국 맥도날드에 제공하던 디저트 제품인 초코츄로스 메뉴를 홍콩 맥도날드에도 입점시키며 B2B 사업의 범위를 해외 시장으로 더욱 확장했다. 또 중국 마라탕 프랜차이즈 양궈푸와 다국적 식음료 그룹인 퉁이그룹에 '만능 김치 요리용 소스'를 활용한 김치 육수와 김치 비빔국수 등 메뉴를, 유럽과 아시아 권역 한식당에 다양한 한식 메뉴를 제안하는 등 적극적으로 사업을 추진해 나가고 있다. 앞으로도 미주지역, 오세아니아 등 세계로 한식 김치 메뉴를 확대할 계획이다.





