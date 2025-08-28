1조원 잭팟 주인공 나오나?…3억분의 1 확률에 美 들썩

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난 5월부터 이월, 역대 7번째 상금 규모

미국의 대표 로또 복권 '파워볼'이 1조원을 웃도는 초대형 당첨금을 앞두고 있다.

미국 파워볼 복권 이미지. EPA연합뉴스

26일(현지시간) USA투데이 등 현지 매체에 따르면 오는 27일(현지시간) 미국 파워볼 추첨에서 걸린 당첨금은 8억1500만 달러에 달하는 것으로 나타났다. 우리 돈 약 1조 1400억원으로 파워볼 역사상 7번째 규모다.

파워볼은 '메가밀리언'과 함께 미국을 대표하는 양대 복권으로 네바다를 제외한 45개 주와 워싱턴DC, 푸에르토리코, 미국형 버진아일랜드에서 구매할 수 있다. 1~69 중에서 5개의 숫자와 1~26 중에서 '파워볼' 번호 1개를 모두 맞춰야 1등 '잭팟'에 당첨되는 방식이다. 1등 당첨 확률은 2억9220만 분의 1로 한국 로또 1등 확률(814만5060분의 1)을 크게 넘어선다.

1등인 잭팟 외에도 2등부터 9등까지 보상이 있으며 1등 당첨자가 나오지 않으면 금액은 그대로 이월된다. 이번 당첨금액이 천문학적으로 늘어난 데도 이 같은 이유 때문이다. 파워볼의 최근 1등 당첨자는 지난 5월31일 캘리포니아주에서 나왔으며 이후 37번의 추첨 동안 당첨자가 없어 상금이 8억1500만 달러까지 불어났다.

1등 당첨 주인공은 전체 당첨금을 29년간 연금 형식으로 나눠 받거나 세금을 제외한 3억6790만 달러(약 5135억원)을 일시불로 수령할 수 있다. 연금 방식을 택할 경우 매년 지급액이 5%씩 늘어난다.





역대 가장 많은 액수의 파워볼 잭팟 규모는 2022년 11월7일 미국 캘리포니아에서 나왔다. 해당 당첨금 규모는 무려 20억4000만 달러로 우리 돈 약 2조8500억원에 이른다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

