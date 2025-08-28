7년 만에 열린 '2025 고양 미래 진로박람회' 성황리 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중학생 2200명·관계자 800명 참여

82개 진로체험 부스 운영

교육발전특구 사업 연계한 미디어아트 상영회로 큰 호응

경기 고양특례시(시장 이동환)와 고양교육지원청(교육장 이현숙)이 공동 주최하고 고양시청소년재단(대표이사 최회재)이 주관한 '2025 고양 미래 진로박람회'가 지난 27일 성황리에 개최됐다.

이동환 고양특례시장이 지난 27일 열린 '2025 고양 미래 진로박람회'에서 드론을 조정하는 모습을 살펴보고 있다. 고양특례시 제공

이번 박람회는 2018년 이후 7년 만에 대규모로 열린 진로박람회로, 고양시 중학생 2200여 명과 교원·관계자 및 체험부스 운영진 등 800여 명이 참여해 큰 관심을 모았다.

박람회는 고양특례시 백석별관 1~3층을 활용해 개최됐다. 그동안 공실로 남아 아쉬움이 컸던 공간을 임대료 부담 없이 활용해 학생들과 시민들에게 유익한 체험의 장으로 제공한 점에서 의미가 컸다.

이날 박람회에는 항공, 드론, AI, 로봇 등 신산업 분야부터 제과제빵, 바리스타, 플로리스트, 미디어아트 등 생활·문화·창작 분야에 이르기까지 총 82개의 진로체험 부스가 운영됐다.

특히 이번 박람회에서는 교육발전특구 사업과 연계해 '미디어판타GY' 프로젝트의 성과물이 처음 공개됐다. 학생들이 직접 기획·제작한 미디어아트 작품 상영회는 교육발전특구 사업의 성과를 시민들이 쉽고 친근하게 접할 수 있는 계기가 됐다.

이동환 고양특례시장은 인사말을 통해 "학생 한 명, 한 명이 스스로의 가능성을 발견하고 미래를 설계할 수 있도록 다양한 교육환경을 조성해 나가겠다"라며, "이번 박람회가 학생들이 다양한 산업과 직업을 직접 경험하며 미래를 준비할 수 있는 의미 있는 시간이 되길 바란다"고 말했다.

이어 세계적인 교육가 존 듀이(John Dewey)의 말을 인용하며 "교육은 미래를 준비하는 것이 아니라, 미래를 창조하는 것"이라며 "오늘의 경험이 학생들의 창조적 미래를 여는 출발점이 되길 기대한다"고 전했다.





이번 박람회의 실무를 총괄한 고양시청소년재단 최회재 대표이사는 "학생들이 진로와 미래를 설계하는 데 도움이 되도록 다양한 체험 기회를 제공하기 위해 최선을 다했다"며 "앞으로도 청소년들의 성장을 지원하는 다양한 교육 프로그램을 이어가겠다"고 밝혔다. .





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

