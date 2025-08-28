[뉴욕증시]엔비디아 실적 기대감에 일제 상승…S&P, 사상 최고치

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

엔비디아 실적, AI 투자 지속성 시험대

트럼프 'Fed 흔들기'에 시장 반응은 차분

美 국채 장기물 금리 안정…달러는 보합권

미국 뉴욕 증시의 3대 지수가 27일(현지시간) 일제히 상승 마감했다. 엔비디아 실적 발표를 앞두고 투자자들의 기대감이 커지며 증시에 훈풍이 불었다. 백악관의 미 연방준비제도(Fed) 장악 시도가 장기물 국채 수익률을 끌어올리며 장 초반 투자심리를 위축시켰지만, 시장은 엔비디아에 주목하며 매수세로 돌아섰다.

로이터연합뉴스

이날 뉴욕 주식시장에서 블루칩 중심의 다우지수는 전 거래일보다 147.16포인트(0.32%) 상승한 4만5565.23에 장을 마감했다. 대형주 중심의 S&P500지수는 15.46포인트(0.24%) 오른 6481.4로 장을 마쳐 사상 최고치를 갈아치웠다. 기술주 중심의 나스닥지수는 45.87포인트(0.21%) 상승한 2만1590.14에 거래를 마쳤다.

시장의 최대 관심사는 장 마감 후 발표 예정된 엔비디아의 실적 발표였다. 시장조사업체 팩트셋에 따르면 엔비디아는 2분기 매출 460억5000만달러, 주당순이익(EPS) 1.01달러를 기록할 것으로 예상된다. 투자자들은 엔비디아 실적을 통해 인공지능(AI) 투자 지속 가능성과 미국과 중국 간 경쟁의 영향을 가늠하며 향후 증시 흐름을 점치고자 했다.

더 세븐 리포트의 톰 에세이 창립자 겸 사장은 엔비디아 실적과 관련해 "실적이 기대 이하면 상당한 변동성이 발생할 수 있지만 긍정적인 서프라이즈가 있을 경우 주요 지수는 사상 최고치를 경신할 가능성이 높다"고 내다봤다.

US 뱅크 에셋 매니지먼트의 테리 샌드벤 최고 주식 전략가는 "엔비디아는 전반적으로 양호한 실적을 내놓을 것"이라며 "금리는 인하 직전이고 기업 실적은 상승 추세로 최근 흐름은 위험 선호 성향을 뒷받침한다"고 진단했다.

이날 투자자들의 시선이 온통 엔비디아에 쏠리며 시장은 도널드 트럼프 미국 대통령의 미 연방준비제도(Fed) 이사회 장악 시도는 상대적으로 덜 주목받았다. 그는 전날 "우리는 (Fed 이사회) 과반을 매우 곧 확보할 것"이라며 "과반을 확보하면 주택시장이 반전될 것이고 상황은 훌륭해질 것이다. 금리를 좀 낮춰야 한다"고 말했다. 전날 주택담보대출 사기 의혹으로 리사 쿡 Fed 이사를 전격 해임한 데 이어, 금리 인하에 우호적인 인사들로 Fed 이사회를 재편하겠다는 의지를 드러낸 것이다. 그가 쿡 이사 후임까지 지명하면 7명으로 구성된 Fed 이사회에서 최소 4명의 금리 인하 지지 세력을 확보할 수 있게 된다.

이와 관련해 재닛 옐런 전 미 재무부 장관은 전날 영국 파이낸셜타임스(FT) 기고를 통해 쿡 이사 해임은 "Fed를 정치화하고, 지도부를 위협하며, 통화정책을 대통령 뜻대로 좌지우지하려는 직접적인 시도"라며 "시장이 Fed가 정치적 명령에 따라 움직인다고 믿는다면 모든 금리 결정은 신뢰를 잃을 것"이라고 경고했다. 또한 Fed의 독립성 침해가 고물가·저성장·약달러 등 '재앙적' 결과를 초래할 것이라고 내다봤다.

다만 금융시장이 차분한 흐름을 되찾으면서 장 초반 상승세를 보이던 장기물 국채 금리는 오후 들어 안정세로 돌아섰다. 미 국채 10년물 금리는 전일 대비 2bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 4.23%, 30년물 금리는 전일 수준인 4.91%선에서 움직이고 있다.

주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러 인덱스는 오전에 상승했으나, 장 마감 무렵 전일 수준인 98.11에서 움직이고 있다.





종목별로는 엔비디아가 0.1% 미만 하락했다. 애플은 0.51% 올랐다. 구글 모회사 알파벳은 0.13% 상승했다. 이날 CNBC는 구글이 최근 1년 새 3명 이하의 팀원을 감독하는 관리자의 35%를 감원했다고 보도했다. 몽고DB와 옥타는 예상을 넘어서는 실적 발표에 각각 37.96%, 1.61% 강세를 나타냈다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

