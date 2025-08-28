美, 北 IT 인력 위장취업 연루 개인·기관 제재…무기자금 조달 차단

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미국 재무부가 27일(현지시간) 북한의 IT 인력을 해외에 파견해 무기 개발 자금 조달에 관여한 북한 개인 1명과 기업 2곳, 러시아인 1명을 추가 제재 대상으로 지정했다.

27일(현지시간) 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 보도자료를 통해 이번 제재 명단에 북한 국적의 김응순, 조선신진무역회사, 선양 금풍리 네트워크 기술 유한회사, 러시아 국적의 비탈리 세르게예비치 안드레이예프가 포함됐다고 밝혔다.

재무부는 이번 조치가 북한의 불법적인 외화벌이 전략에 대응하기 위한 미국 정부 차원의 공동 노력의 일환이라고 설명했다. 북한은 허위 문서나 도용된 신분으로 해외 기업에 취업한 IT 인력을 통해 대량살상무기 및 미사일 개발 자금을 조달해왔다. 일부는 악성코드를 심어 기업의 독점 기술과 민감 정보를 탈취한 사례도 있는 것으로 알려졌다.

안드레이예프는 지난해 12월 러시아 주재 북한 외교관인 김응순과 60만달러 규모의 암호화폐를 달러로 현금화해 북한에 송금한 혐의를 받고 있다.

선양 금풍리 네트워크 기술 유한회사는 중국에 위치한 위장 회사로 소속된 북한 IT 인력들이 수익을 올려 북한 기업에 전달했다. 신진무역회사는 북한으로부터 북한 IT 인력과 관련된 지시사항을 전달받아왔다.

존 헐리 재무부 테러·금융정보 담당 차관보는 "북한 정권은 해외 IT 인력을 활용해 미국 기업을 겨냥한 데이터 탈취와 랜섬 요구 등 사기 행위를 지속하고 있다"며 "재무부는 미국 국민을 보호하고 관련자들에게 책임을 물을 것"이라고 말했다.





AD

이번 조치로 제재 대상에 오른 개인과 기업의 미국 내 자산은 모두 동결되며, 미국 기업이나 개인과의 거래도 전면 금지된다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>