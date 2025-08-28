봉화군의회, 제274회 임시회 개회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

추경·조례안 심사로

민생 안정·지역 현안 해결 주력

경북 봉화군의회가 27일 제274회 임시회를 열고 내달 5일까지 10일간의 의정활동에 들어갔다.

권영준 의장이 봉화군의회, 제274회 임시회 개회를 선언 하고 있다.

이번 임시회는 2025년도 제2회 추가경정예산안을 비롯해 군민 생활과 직결된 각종 조례안 및 동의안을 심사하는 중요한 회기다.

◆ 15건 주요 안건 상정…청소년·복지·재해 대응 등 다각도 논의

상정된 안건은 총 15건으로▲봉화군 장기 등·인체조직 기증 장려 조례안 ▲폭염·한파 피해 예방 및 지원 조례안 ▲청소년 바우처 지원 조례안 등이 포함됐다. 이번 조례들은 복지 확대, 재해 대응, 청소년 지원 등 군민 삶의 질 향상과 직결된 사안으로 주목된다.

첫날 본회의에서는 회기 결정과 예산결산특별위원회 구성을 마치고, 각 안건 제안 설명이 이어졌다.

특히 이승훈 의원은 5분 자유발언에서 봉화의 청정 자연과 문화자원을 활용한 관광정책 필요성을 역설하며, 봉화 축제 관광재단의 전문성 강화, 전통주 산업 육성, 특산물 연계형 관광 확대 등을 대안으로 제시했다.

◆ 예결특위 집중 심사…최종 의결은 9월 5일

예산결산특별위원회는 28일부터 9월 4일까지 부서별 추경 예산안을 면밀히 심사하며, 4일 계수조정과 간사 보고를 마친 뒤 마지막 날인 5일 본회의에서 최종 의결할 예정이다.

권영준 의장은 "이번 임시회는 군민의 생활 안정과 지역 현안 해결에 중점을 두고 있다"며 "추경 예산과 조례안 심의 과정에서 군민 모두가 공감할 수 있는 합리적이고 실질적인 의정활동이 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





이번 임시회를 통해 봉화군의회가 민생 안정과 지역 경쟁력 강화를 위한 정책적 해법을 제시할 수 있을지 주목된다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

