반려견 몸 전체에 마취 없이 용 문신 새겼다…견주 "통증 못 느껴요" 자랑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

中 반려 동물 박람회에 등장

'동물 학대' 논란으로 출입 금지돼

중국 상하이에서 열린 아시아 최대 규모의 반려동물 박람회에 온몸에 문신을 새긴 개가 등장하면서 동물 학대 논란이 일었다. 견주는 마취 없이 문신을 시술했다고 자랑해 더 공분을 샀다.

27일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 최근 열린 박람회에 참석한 한 견주가 몸 전체에 용 문신을 새긴 반려견을 데리고 왔다고 보도했다. 해당 반려견은 몸에 털이 없는 멕시코산 견종이다. 화려한 문신에 금목걸이와 손목시계까지 착용해 마치 조직폭력배를 연상케 했다.

견주는 관람객에게 사진 촬영을 권유하며 "문신 시술 시 마취를 하지 않았다"고 주장했다. 그는 "개가 전혀 아파하지 않는다" "아무것도 느끼지 못한다"며 개의 목덜미를 들어 올리기도 한 것으로 전해졌다.

중국 상하이에서 열린 아시아 최대 규모 반려동물 박람회에 몸통 전체에 문신을 새긴 개가 등장해 논란이 됐다. 중국 SNS 'Red Note' 캡처

AD

하지만 현장에 있던 한 목격자는 "개가 내내 겁에 질린 표정이었다"고 말했다. 다른 목격자는 "다른 부스 운영자가 간식을 줘도 먹지 않았다"고 했다. 개의 다리에서 상처를 목격했다는 주장도 나왔다.

해당 개의 모습이 사회관계망서비스(SNS)에 공개되자 현지 누리꾼은 '동물 학대'라며 분노했다. 현지 누리꾼들은 "통증이 없을 리가 있나""말을 못 한다고 고통이 없는 게 아니다. 명백한 학대다" "견주가 비인도적"라며 비판했다.

누리꾼의 항의가 폭주하자, 박람회 주최 측은 해당 견주의 행사장 출입 금지 조처를 내렸다. 해당 반려견에 문신을 시술한 것으로 알려진 타투이스트는 중국 매체와 인터뷰에서 지난해 6월 견주의 요청으로 문신을 시술했다고 전했다. 그는 "처음에는 거절했지만 견주의 계속된 요청에 시술을 진행했다"면서 "당시에는 학대라고 생각하지 않았지만, 회복 과정은 걱정됐다"고 말했다.

그는 "일회용 도구를 사용했으며, 시술 후 즉시 폐기했다"며 "액체 마취 주사를 투여했으며 수의사의 지도하에 소독을 진행했다"고 해명했다. 그러면서 "상처를 줬다면 진심으로 사과한다"며 "의도한 바는 아니었다"고 말했다.





AD

또 다른 타투이스트는 개가 반복적으로 바늘에 찔리는 것을 견딜 수 있다는 게 믿기지 않는다며 "손목처럼 피부가 얇고 지방과 근육량이 적은 부위는 신경이 밀집돼 있어 훨씬 더 고통스럽다"고 지적했다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>