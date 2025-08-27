계명대, 일본 대학생 초청해 한국 문화 교류 프로그램 개최…3주간 패션·전통·현대문화 체험

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

계명대(총장 신일희)는 여름방학을 맞아 일본 대학생 83명을 대상으로 '한일 공동 고등교육 유학생 교류사업'과 '한국어 및 한국문화 캠프(KLCC)'를 지난 4일부터 22일까지 진행했다.

국립국제교육원의 지원으로 운영된 '한일 공동 고등교육 유학생 교류사업'에는 일본 문화학원대학(Bunka Gakuen University), 우에다야스코복식전문학교(Ueda College of Fashion), 교토공예섬유대학(Kyoto Institute of Technology) 등 3개 대학의 패션 전공 학생 20명이 참가했다.

참가 학생들은 한국어 및 한국문화 수업과 함께 'K-패션 그래픽디자인', 'K-패션 스타일링' 등 패션디자인 강좌를 수강하고, 국내 산업 현장을 방문해 체험 학습을 가졌다.

계명대 한국어학당이 주관하는 '한국어 및 한국문화 캠프'는 2004년부터 매년 이어져 온 국제교류의 대표 프로그램이다. 올해는 일본 히로시마슈도대학(Hiroshima Shudo University), 모모야마가쿠인대학(Momoyama Gakuin University), 세이가쿠인대학(Seigakuin University) 등 10개 자매대학에서 63명이 참가해 한복 입어보기, 한국 음식 만들기, 태권도, 사물놀이 등 전통문화 체험은 물론 K-팝 댄스, 프로야구 관람 같은 현대문화 체험에도 참여했다.

또한 대구, 경주, 부산 일대 현장 학습을 통해 한국 사회와 문화를 깊이 이해하는 시간을 가졌다.

문화학원대학 심보쿠 아민(20·여) 학생은 "평소 K-패션에 관심이 많았는데 이렇게 좋은 프로그램에 참여할 수 있어 기쁘다"며, "졸업 후에는 한국과 일본에서 동시에 사랑받는 패션디자이너가 되고 싶다"고 말했다.

김선정 계명대 국제부총장은 "이번 여름방학에만 9개의 국제 프로그램에 300여 명의 해외 교수·학생이 계명대를 찾았다"며 "이는 대학의 국제화 노력과 한국어 교육 인프라가 세계적으로 인정받은 결과로 앞으로도 더 많은 외국인 학생들이 계명대를 찾을 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

한편, 계명대는 대구시 RISE 사업의 일환으로 올가을 베트남 하노이에 '투이로이-계명 대구글로벌센터'를 개소할 예정이다.





이곳에서는 한국 유학 지원은 물론 한국어와 한국문화를 기반으로 한 교육 교류를 확대하고 글로벌 도시 대구의 홍보 거점으로도 활용할 계획이다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

