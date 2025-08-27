김건희특검 "권성동, 적극 진술 중…국민의힘 압수수색 영장 재청구할 것"

특검 "권성동, 진술거부 없어"
'건진' 전성배·이일준도 조사 중
28일 오전 김건희 기소 전 마지막 소환 예정
김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 27일 소환한 권성동 국민의힘 의원에게 통일교와의 관계 등을 중심으로 캐묻는 것으로 파악됐다. 권 의원은 진술거부권을 행사하지 않고 적극적으로 진술을 하고 있는 것으로 확인됐다.
박상진 특검보는 이날 오후 정례 브리핑에서 "통일교를 접촉하게 된 계기나 관계 그런 부분에 대해 일단 조사가 이뤄졌다"며 "진술거부권을 행사하지 않고 적극적으로 진술하고 있다"고 밝혔다. 이날 조사에선 영상 녹화도 진행 중이다.
특검팀은 정치자금법 위반 혐의를 받는 권 의원을 이날 오전 10시 피의자 신분으로 불러 조사 중이다. 특검팀은 50여장 분량의 질문지를 준비한 것으로 알려졌다.
박 특검보는 "권 의원에 대해 궁금한 사안이 많아서 오늘 만약 조사가 충분히 이뤄지지 않으면 당연히 추후에 조사가 필요하지 않을까 싶다"며 추가 조사 가능성도 시사했다.
권 의원은 통일교로부터 행사 지원 등을 요청받으며 불법 정치자금 1억원을 수수한 혐의를 받는다. 특검팀은 통일교가 2023년 3월 전당대회를 앞두고 권 의원을 당 대표로 당선시키기 위해 신자들을 대거 입당시킨 의혹과 한학자 통일교 총재로부터 현금이 든 쇼핑백을 받아 갔다는 의혹도 조사 중이다.
이와 관련해 특검팀은 당원명부 확보를 위해 국민의힘 당사를 압수수색 시도했으나 국민의힘이 완강히 반발하며 압수수색이 무산됐다. 박 특검보는 "압수수색영장은 재청구할 생각"이라며 "당원 명부 압수수색이 아니라 당원 가입 명부에 대한 협조 차원"이라고 밝혔다.
특검팀은 이날 김 여사에게 각종 청탁을 전달했다는 의심을 받는 건진법사 전성배씨도 구속 후 두 번째로 불러 조사 중이다. 이일준 삼부토건 회장도 웰바이오텍 주가조작 의혹 관련 참고인 신분으로 불러 조사하고 있다.
한편 특검팀은 오는 28일 오전 10시 김 여사에 대해 기소 전 마지막 조사를 진행할 예정이다. 특검팀은 조사에서 도이치모터스 주가조작과 관련된 내용을 중심으로 캐물은 뒤 29일 재판에 넘길 것으로 보인다.
염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
