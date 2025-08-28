한양대, 2026 서울캠퍼스타운 사업 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

성동구와 협력해 지역상생 추진

한양대학교는 서울시가 추진하는 2026년 서울캠퍼스타운 사업 주관대학에 선정됐다고 28일 밝혔다.

한양대 전경. 한양대학교

이에 따라 한양대는 성동구와 협력해 '한양-성동 넥스트 유니콘 캠퍼스'를 조성하고, 향후 4년간 총 48억원(연 12억원)의 사업비를 지원받는다.

서울캠퍼스타운 사업은 대학의 인적·물적·지적 자원을 기반으로 청년 창업 기업을 발굴·육성하고, 대학을 중심으로 한 지속 가능한 창업 생태계를 조성하기 위한 서울시 대표 창업지원 프로그램이다.

2017년 출범 이후 창업 공간 제공과 전문가 멘토링 등 창업 전 주기를 지원해 왔으며, 2026년부터는 교육부 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업과 연계해 성장 잠재력이 큰 유망 기업을 집중 육성하고 '아기유니콘' 창출에 나선다.

이번 사업을 통해 한양대는 캠퍼스타운-대학-자치구 창업 공간을 결합해 총 1만5000㎡ 규모의 창업 활동 공간을 입주기업에 제공한다. 또한 대학 특화 프로그램을 운영해 교내 창업 문화를 확산하고 유망 창업자를 체계적으로 발굴할 계획이다.

특히 서울캠퍼스타운과 교육부 RISE 사업을 유기적으로 연계해 ▲4년간 660명 규모의 인공지능(AI) 전문 인재 양성 ▲해외시장 진출을 전제로 한 '본글로벌(Born Global)' 전략 강화 ▲매년 55개 유망 창업 기업 육성과 '아기유니콘' 4개 이상 배출 등을 단계적으로 추진한다.

이를 위해 해외 인증 및 지식재산권 확보, 글로벌 파트너 매칭, 해외 테스트베드 제공, 산학협력 네트워크 확장 등 실질적인 지원을 강화할 방침이다.





이기정 한양대 총장은 "서울캠퍼스타운을 통해 청년 창업의 가능성을 현실로 만들고, RISE와의 연계를 통해 한양대를 글로벌 유니콘으로 가는 창업의 관문으로 성장시키겠다"고 말했다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr

