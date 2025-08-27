정기명 여수시장, '섬박람회 D-1년' 준비상황 점검

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"TF팀 구성…전 행정력 총동원 붐업"

정기명 전남 여수시장은 지난 26일 2026여수세계섬박람회 현안 대책회의를 주재하고 종합지원계획 추진현황과 오는 9월 5일 열리는 'D-365 기념행사' 및 연계 행사 '2025 국제 섬 포럼' 준비 상황을 점검했다.

엑스포컨벤션센터 세미나실에서 열린 이날 회의에는 정 시장을 비롯해 여수시 부시장, 조직위 사무총장, 본부장, 시 간부 공무원 등 관계자들이 참석해 섬박람회 성공 개최를 위한 주요 현안을 논의했다.

정기명 여수시장은 지난 26일 엑스포컨벤션센터 세미나실에서 2026여수세계섬박람회 현안 대책회의를 주재하고 종합지원계획 추진현황과 오는 9월 5일 열리는 'D-365 기념행사' 및 연계 행사 '2025 국제 섬 포럼' 준비 상황을 점검했다. 여수시 제공

AD

섬박람회지원단과 조직위는 추진 경과를 보고하며 육상 교통 대책, 해상 관광(요트) 운영계획, 섬 지역 숙박·음식 대책, D-365 기념행사 준비, 2025 국제 섬 포럼 준비, '섬 방문의 해' 지정 추진 등 핵심 과제를 공유했다.

정 시장은 "D-365 기념행사를 계기로 섬박람회에 대한 국민적 관심과 기대감을 높이고 붐업 분위기를 조성해야 한다"며 "부시장을 단장으로 한 섬박람회 지원 TF팀을 조속히 구성해 운영하고, 전 행정력을 총동원해 성공 개최 기반을 마련하자"고 강조했다.





AD

시는 앞으로도 조직위와 긴밀한 협력을 이어가며 2026여수세계섬박람회를 세계인이 주목하는 글로벌 행사로 성공적으로 이끌어 나가겠다는 방침이다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>