KB국민은행, 국립암센터에 3억 기부…시니어 사회공헌사업 진행

KB국민은행은 국립암센터에 3억원을 기부하고 시니어를 위한 사회공헌사업을 함께 진행한다고 27일 밝혔다.

지난 26일 경기도 고양시에 위치한 국립암센터에서 열린 협약식에서 양한광 국립암센터발전기금 이사장(왼쪽)과 이환주 KB국민은행장이 기념촬영을 하고 있다. KB국민은행 제공

전날 경기도 고양시 국립암센터에서 열린 '시니어의 건강한 내일을 위한 기부 협약식'에는 양한광 국립암센터발전기금 이사장, 이건국 국립암센터 연구소장, 이환주 KB국민은행장 등 관계자들이 참석했다.

이번 협약으로 양측은 시니어의 건강 증진과 암 예방·관리·치료를 지원하기 위한 맞춤형 사회공헌사업을 함께 진행할 예정이다.

KB국민은행은 국립암센터발전기금으로 3억원을 기부했으며, 향후 추가적인 협력 방안도 지속적으로 논의하기로 했다. 기부금은 ▲AI 기반 건강관리시스템 개발 및 병원 인프라 고도화 ▲시니어 데이터 분석을 통한 노화 예방 연구비 지원 ▲시니어 사고방지 및 재활 프로그램 개발 ▲시니어 관련 사회공헌사업 확대 등에 쓰인다.





KB국민은행 관계자는 "이번 협약으로 국립암센터의 전문성을 활용해 보다 효과적인 시니어 사회공헌활동이 이루어지길 기대한다"며 "앞으로도 협업을 이어가며 포용금융과 기업의 사회적 가치 실현에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

