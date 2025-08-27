지난해 혼외 출생아 비중 '역대 최고' 5.8%

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사회 인식 변화로 혼외자 증가세

결혼 후 2년 내 출생 비중도 늘어

결혼하지 않더라도 자녀를 낳을 수 있다는 사회 인식이 확산하는 가운데 지난해 혼인 외 출생아 비중이 5.8%로 역대 최고치를 기록했다.

지난 2월 인천 미추홀구 아인병원 신생아실에서 신생아들이 침대에 누워 있는 모습.

통계청은 29일 '2024년 출생 통계'를 발표했다. 지난 2월 잠정 결과를 한 차례 발표한 데 이번에는 확정치를 공개했다. 이번 통계에는 지난해 발생한 출생 사건에 대해 지난 4월까지 신고된 자료를 집계, 분석한 결과를 담았다.

지난해 출생아 수는 23만8300명으로 전년 대비 8300명(3.6%) 증가했다. 인구 1000명당 출생아 수인 조(粗)출생률은 0.02명 증가한 4.7명이다. 합계출산율(여자 1명이 평생 낳을 것으로 예상하는 평균 출생아 수)은 0.75명으로 0.03명 늘었다.

시도별 합계출산율을 보면, 인천과 세종 등 13개 시도에서 늘어난 것으로 나타났다. 특히 전남과 세종이 각각 1.03명을 기록해 수치가 두드러졌다. 서울(0.58명)과 부산(0.68명) 합계출산율은 가장 낮은 편에 속했다.

혼인 외의 출생아 수는 1만3800명으로 3000명 늘었다. 혼인 외의 출생아 비중은 5.8%로 1.1%포인트 상승한 것으로 나타났다. 이는 관련 통계 작성 이후 역대 최고치 비중이다. 통계청 관계자는 "결혼 후 아이를 낳아야 한다는 인식이 있었다가 변화하고 있다"고 설명했다.

결혼 후 2년 안에 낳는 출생아 비중은 35.0%로 1.1%포인트 상승했다. 이는 2012년 이후 12년 만에 상승한 수치다. 첫째아 중 부모 결혼 후 2년 안에 아이를 낳은 비중도 52.6%로 0.5%포인트 올랐다. 통계청 관계자는 "2년 이내 아이를 낳는 사람이 증가한 것은 좋은 신호"라고 평가했다.

모(母)의 연령별 출산율(해당 연령 여자 인구 1000명당 출생아 수)을 살펴보면, 30대 초반(30~34세)이 70.4명으로 가장 높았다. 이는 전년 대비 5.6% 늘어난 수치다. 30대 초반과 후반(35~39세)은 각각 3.7명(5.6%), 3.0명(7.0%) 늘었으며, 20대 후반(25~29세)은 0.7명(3.3%) 감소했다.

출생아 부(父)의 평균 연령은 전년 수준인 36.1세다. 연령별 비중을 보면 30대 후반(35~39세)이 37.5%로 가장 높았다. 30대 초반(30~34세)은 35.9%였다. 10년 전과 비교해 30대 초반이 9.1%포인트 줄었고, 30대 후반은 6.6%포인트 늘었다. 50세 이상(1.1%)은 역대 최고치였다.





실제 통계청 사회조사에서 결혼하지 않고도 자녀를 가질 수 있냐는 질문 항목에 긍정적으로 답하는 비중은 계속 상승하고 있다. 2008년 21.5%였다가 2018년 30.2%로 10년 사이 크게 올랐다. 이후 2020년에 30.7%, 2022년 34.7%, 지난해 37.2%까지 오른 상태다.





세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr

