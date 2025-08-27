11만 달러 회복한 비트코인…이더리움·리플은 3% '↑'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가상자산 대장주인 비트코인이 11만달러를 다시 회복했다. 이더리움과 리플(XRP)과 같은 알트코인(비트코인 외 가상자산)은 3% 넘게 오름세다.

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡에 따르면 27일 오전 10시59분 기준 비트코인은 24시간 전 대비 1.33% 오른 11만1302.15달러를 기록했다.

비트코인은 이달 25일 11만달러를 밑돌기도 했다. 지난 22일 최근 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed) 의장이 9월 통화 정책 완화 가능성을 시사한 이후 가상화폐는 반색한 후 금리 인하 기대감이 약화되면서 상승세가 꺾이며 하락 반전했다. 특히 비트코인은 11만달러를 밑돌기도 했다.

알트코인은 크게 반등하고 있다. 이더리움은 전거래일 대비 3.26% 오르고 있으며 리플도 4.11% 뛰고 있다. 이 밖에 솔라나는 4.20%, 트론, 도지코인 등도 2~3% 상승을 기록하고 있다.





시장은 알트코인을 중심으로 저가 매수세가 유입된 것으로 보인다. 최근 비트코인 대비 높은 상승을 기록한 이더리움에 매수세가 몰렸다. 이로 인해 리플과 솔라나 등 주요 알트코인에 대한 투자심리도 회복된 것으로 풀이된다.





