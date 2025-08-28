X-PASS, 공식 홈페이지 리뉴얼 오픈

- NFT 티켓 서비스 강화… 공연·문화 콘텐츠 확장 비전 제시

블록체인 기반 문화공연 플랫폼 X-PASS가 공식 홈페이지를 새롭게 리뉴얼 오픈했다고 밝혔다. 이번 개편은 사용자들이 주요 서비스에 더욱 직관적으로 접근할 수 있도록 설계됐으며, ▲NFT 티켓 마켓플레이스 'X-PASS NFT' ▲리워드 서비스 'TicketStack'으로의 연결 구조를 강화했다. 또한 서비스 비전과 향후 계획을 담은 로드맵을 공개해 플랫폼의 성장 방향을 제시했다.

X-PASS는 NFT 티켓 발행을 통해 공연 티켓 암표 거래를 예방하고 투명한 거래 문화를 확산하는 데 주력하고 있다. 이번 리뉴얼에서는 "티켓을 새롭게, 더 큰 가능성을 품다."라는 슬로건을 내세워 플랫폼의 지향점을 강조했다. NFT 티켓은 입장권의 기능을 넘어 제휴처 할인, 공연 할인 예매 등 다양한 부가 혜택을 제공하며, 공연을 넘어선 확장된 경험을 가능케 한다는 점에서 차별성을 갖는다.

X-PASS는 단순한 티켓 발행을 넘어 NFT 생태계 확장을 위한 다양한 시도를 이어오고 있다. 자체 마켓플레이스를 구축해 공연·문화 콘텐츠의 2차 거래를 지원하는 한편, 최근에는 일본과 한국의 뮤지컬을 연계한 여행 NFT 상품을 선보이며 공연 관람과 관광을 결합한 새로운 경험을 제안했다.





X-PASS 관계자는 "리뉴얼된 홈페이지는 이용자들이 서비스를 한눈에 이해하고 활용할 수 있도록 직관성을 높였다"며 "앞으로도 NFT 티켓을 중심으로 공연과 문화 콘텐츠 분야에서 새로운 경험과 가치를 창출해 나가겠다"고 밝혔다.





