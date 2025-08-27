李대통령에 '질타' 받더니…야간근무 8시간 제한·3조3교대 도입하는 SPC

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

계열사별 3조3교대, 중간조 도입

기본급 인상, 수당 높여 임금 보완

안전 강화 대승적 목표 위해 노사 합의

250명 추가 고용, 年 330억 투자



SPC그룹이 생산직 근무제도를 전면 손본다. 오는 10월 전사 확대를 앞두고 다음달 1일부터 한 달간 시범 운영에 들어간다.

SPC그룹은 27일 "전 계열사 생산 현장에서 야간근무를 8시간 이내로 제한하는 새로운 근무제도를 도입한다"며 "계열사별 교섭 대표 노동조합과 협의를 거쳐 잠정 합의에 도달했다"고 밝혔다. 이번 조치는 지난달 27일 이재명 대통령이 SPC삼립 시화 공장을 방문해 간담회를 가진 직후 발표한 '야간 장시간 근로 해소 방안'의 후속 조치다.

SPC그룹은 근로시간 축소에 따른 임금 감소 문제를 해소하기 위해 사별로 기본급 인상, 추가 수당 신설, 휴일·야간수당 가산율 상향 등의 보완책도 마련했다. 노사 간 잠정 합의는 이미 이뤄졌으며, 일부 추가 조정이 필요한 부분에 대해서는 향후 단체협약을 통해 협의할 예정이다.

SPC삼립과 샤니는 3조3교대 체제를 도입한다. SPC삼립 시화 공장 베이커리 라인의 경우 3조3교대 근무 체제를 도입하고 잠정적으로 주 6일 근무가 이뤄진다. 생산직 근로시간은 주 52시간에서 주 48시간 이하로 줄어든다. 야근 및 근로시간 축소에 따른 임금 감소 문제를 보완하기 위해 기본급을 인상하고, 휴일수당 가산율을 기존 50%에서 75%로 상향 조정했다.

SPL은 기존 주간조와 야간조 사이에 중간조 체제를 도입하고 일부 라인에 주 6일제를 도입해 야간근로 시간을 줄인다. 중간조는 야간 근로 축소에 따라 생기는 공백 시간대를 보완하는 역할을 한다. 임금 보완책으로 야간수당 가산율을 50%에서 79%로 상향 조정하고, 특별수당을 지급한다. 파리크라상, 샤니, 비알코리아 등도 사별 환경에 맞게 다양한 방안으로 노사가 잠정 합의했다.

그룹은 이번 개편으로 생산직 약 250명을 추가 채용할 예정이다. 현재 SPC그룹 전체 직원 2만2000여명 가운데 생산직은 6500여명으로, 이번 개편으로 생산인력이 약 4% 늘어난다. 인건비와 수당 증가분 등 SPC그룹의 연간 추가 비용은 약 330억원으로 예상된다. 지난해 그룹 전체 영업이익(768억원)의 43% 수준이다.

SPC그룹 각 계열사는 다음달 한 달간 새로운 근무제도를 시범 운영하면서 시스템을 점검하고 추가 의견들을 반영해 10월 1일부터 전사에 안착할 수 있도록 꾸준히 보완할 계획이다.





SPC그룹 관계자는 "근로자의 안전 강화라는 대승적인 목표를 위해 각 사 교섭 대표 노동조합과 함께 최선의 방향을 찾고자 노력했다. 이번 근무제 개편과 함께 현장의 작업중지권 강화와 안전 스마트 신공장 건립도 조속히 추진해 안전 강화에 총력을 다하겠다"고 말했다.





임혜선 기자

