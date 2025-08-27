[특징주]CJ, 중국인 무비자 입국 수혜…3%대 ↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

CJ가 27일 장 초반 강세다. 9월 29일부터 중국 단체관광객의 무비자 입국이 한시적으로 허용되며 수혜가 예상되면서다.

이날 오전 9시38분 기준 CJ는 전 거래일 대비 4900원(3.20%) 오른 15만8200원에 거래되고 있다.

이는 정부가 경제·관광 활성화를 위해 오는 9월 29일부터 내년 6월 30일까지 중국 단체관광객의 무비자 입국을 한시적으로 허용하기로 결정하면서 관광 수혜 기대감이 커진 데 따른 것으로 풀이된다.

박상준 키움증권 연구원은 26일 보고서를 통해 "K-콘텐츠와 K-뷰티의 인기 확대로 방한 외국인 관광객증가가 지속되면서, 올리브영의 외국인 매출액이 고성장하고 있다"면서 "올해 9월29일부터 중국 단체관광객 무비자 입국이 한시적으로 허용되면서 매출 성장 모멘텀이 가속화될 전망"이라고 설명했다.

박 연구원은 "CJ에 대해 투자의견 매수, 목표주가 20만원을 유지한다"면서 "인바운드 증가에 따른 올리브영의 고성장과 푸드빌의 중장기 성장 잠재력에 힘입어, 전사 기업가치가 꾸준히 우상향할 것으로 전망된다"고 분석했다.





아울러 이재현 CJ그룹 회장이 한미정상회담에 경제사절단으로 동행한 점도 투심을 이끈 것으로 보인다. 이 회장은 25일(현지시간) 한미 정부 관계자와 기업인이 모인 한미 비즈니스 라운드 테이블에 참석해 최근 K컬처 확산 속에 미국 기업인들과 K팝, K푸드 등을 주제로 자연스러운 대화를 이어간 것으로 전해진다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

