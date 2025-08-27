대전 '트램' 공사, 지하화 구간 착공...차량 부분통제

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

9월부터 불티고개·대전역 지하차도 부분통제



대전 트램 10공구(가수원동~도마동)

대전 '트램' 건설 공사 지하화 구간이 오는 9월부터 착공됨에 따라 불티고개와 대전역 지하차도가 차량 부분 통제 된다.

이러한 교통 통제를 앞두고, 대전시는 시민들의 이해와 협조를 구하기 위한 대시민 홍보 캠페인을 펼쳤다.

이번 캠페인은 27일 오전 8시 대전역 지하차도와 서구 서부소방서 삼거리에서 동시에 진행됐다. 대전시 도시철도건설국 전 직원을 비롯해 시공사·감리단 등 공사 관계자가 참여해 출근길 시민들에게 교통 통제 계획을 알리고 협조를 당부했다.

교통 통제는 다음 달부터 본격 시행된다. 대전역 지하차도는 9월 1일부터 소제동 방향 편도 3차로 중 2개 차로가 통제되고, 불티고개 지하화 구간은 9월 2일부터 서부소방서 삼거리 인근 왕복 10차로 중 4개 차로가 통제될 예정이다.

대전 트램 13공구(대전역 지하차도)

한규영 대전시 트램건설과장은 "트램 지하화 공사는 도심 교통 환경 속에서 안전하고 효율적인 트램 운영을 위해 반드시 필요한 과정"이라며 "일시적인 불편이 미래에는 편리하고 안전한 대중교통 환경으로 돌아올 수 있도록 시민 여러분의 적극적인 관심과 협조를 부탁드린다"고 말했다.





한편, 도시철도 2호선 트램은 총연장 38.8㎞에 정거장 45개소로 계획돼 있다. 건설공사는 지역 건설산업 활성화를 위해 총 15개 공구로 나눠 발주됐으며, 현재 12개 공구의 시공사가 선정 완료됐다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

