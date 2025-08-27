코카콜라, 디즈니와 '스타워즈 한정판' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코카콜라 오리지널 및 제로 490ml 캔으로 출시

9월부터 편의점 및 온라인 채널서 순차 판매

코카콜라가 월트디즈니 컴퍼니와 협업해 '스타워즈'의 캐릭터를 담은 '코카콜라 x 스타워즈 한정판 에디션' 490㎖ 캔 4종을 출시한다고 27일 밝혔다. 스타워즈 한정판 에디션은 오는 9월부터 LG생활건강의 자회사 코카콜라음료를 통해 편의점, 온라인 등에서 판매된다.

코카콜라 x 스타워즈 한정판 에디션은 1955년 미국 디즈니랜드 리조트 개장과 함께 시작된 코카콜라와 디즈니의 70년 인연을 바탕으로 기획된 글로벌 협업 제품이다. 코카콜라는 이번 한정판 에디션에 스타워즈의 대표 캐릭터 4인과 각 캐릭터를 상징하는 명장면을 패키지 디자인에 담았다. 코카콜라 오리지널에는 제다이 마스터 '오비완 케노비'와 강인한 전사 '만달로리안'을, 코카콜라 제로에는 다크사이드의 상징이자 제국의 군주인 '다스베이더'와 재치 넘치는 드로이드 'C-3PO'를 적용했다.

디자인 전면에는 스타워즈의 주요 장면이 담긴 일러스트를 담고, 반대 면에는 코카-콜라와 스타워즈 로고를 감각적으로 배치해 소장 가치를 높였다. 특히 한정판 제품은 490㎖의 점보 사이즈 용량으로 선보여 코카콜라의 짜릿함과 스타워즈의 매력을 더욱 풍성하게 즐길 수 있도록 했다.





한국코카콜라 관계자는 "코카콜라는 소비자의 기호와 트렌드에 맞춰 다양한 콘텐츠를 접목한 제품을 선보여온 만큼 디자인부터 사이즈까지 특별해 소장 가치가 높은 이번 한정판 에디션을 통해 스타워즈 서사가 주는 감동과 추억을 소장하고, 그 즐거움을 전 세계 팬들과 나눠보시길 바란다"고 말했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr

