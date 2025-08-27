본문 바로가기
[뉴욕증시]'트럼프, 쿡 이사 해임'에도 일제 상승…엔비디아 실적 기대

뉴욕=권해영특파원

입력2025.08.27 05:50

수정2025.08.27 07:21

27일 엔비디아 실적 기대감이 투심 지지
트럼프 "Fed 이사회 과반 장악할 것"
전날 쿡 해임 이어 중앙은행 흔들기 노골화
달러화·30년물 국채 가격 하락

미국 뉴욕 증시의 3대 지수가 26일(현지시간) 일제히 강보합 마감했다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 '미 연방준비제도(Fed) 흔들기'로 위축됐던 투자 심리는 하루 뒤 나올 엔비디아 실적 기대감에 힘입어 다소 회복됐다.


[뉴욕증시]'트럼프, 쿡 이사 해임'에도 일제 상승…엔비디아 실적 기대
이날 뉴욕 주식시장에서 블루칩 중심의 다우지수는 전 거래일보다 135.6포인트(0.3%) 상승한 4만5418.07에 장을 마감했다. 대형주 중심의 S&P500지수는 26.62포인트(0.41%) 오른 6465.94, 기술주 중심의 나스닥지수는 94.978포인트(0.44%) 뛴 2만1544.27에 거래를 마쳤다.


종목별로는 27일 장 마감 후 실적을 발표하는 엔비디아가 1.09% 올랐다. 애플은 0.95% 상승했다. 마이크로소프트(MS)는 0.44%, 구글 모회사 알파벳은 0.58% 약세를 나타냈다. 일라이 릴리는 비만 치료제 임상 시험에 성공하면서 5.85% 급등했다. 에코스타는 AT&T가 특정 주파수 대역 사용권을 230억달러에 매수한다는 소식에 70.25% 치솟았다.


이날 증시는 Fed 독립성 훼손 우려에 장 초반 하락세를 나타냈지만 투자자들이 엔비디아 실적에 주목하며 반등에 성공했다. 시장조사업체 팩트셋에 따르면 엔비디아는 2분기 매출 460억5000만달러, 주당순이익(EPS) 1.01달러를 기록할 것으로 예상된다.


아메리프라이즈의 안토니 사글림베네 수석 시장 전략가는 "엔비디아의 실적이 양호할 것"이라며 "엔비디아가 높은 시장의 기대를 충족할지, 시장 전망을 넘어서는 실적 전망을 내놓을지 등이 향후 시장의 반응에 영향을 미칠 것"이라고 말했다.


투자자들은 일단 트럼프 대통령의 Fed 독립성 침해 시도를 관심 밖으로 돌렸지만 갈등은 이어지고 있다. 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 내각 회의에서 "우리는 (Fed 이사회의) 과반수를 매우 곧 확보할 것"이라며 "과반수를 확보하면 주택시장이 반전될 것이고 상황은 아주 훌륭해질 것"이라고 주장했다. 이어 "사람들이 너무 높은 금리를 부담하고 있다. 금리를 좀 낮춰야 한다"고 강조했다. 전날 리사 쿡 Fed 이사를 주택담보대출 사기 의혹을 이유로 전격 해임한 데 이어, 자신의 금리 인하를 지지할 인물 위주로 Fed 이사회를 재편하겠다는 의지를 드러낸 것이다.


현재 Fed 이사회는 의장 1명, 부의장 2명, 이사 4명 등 총 7명으로 구성돼 있다. 불복 소송 방침을 시사한 쿡 이사가 최종 해임되고 트럼프 대통령이 '친트럼프' 성향 인사를 후임으로 지명할 경우, 7명 중 최소 4명이 금리 인하를 지지할 것으로 예상된다. 연방공개시장위원회(FOMC)에서 금리 결정 투표권을 가진 총 12명 중 Fed 이사회 7명은 당연직 위원으로 포함된다. 이사회 과반이 금리 인하를 주장하면 나머지 5명에게도 상당한 영향을 미칠 수 있다.


이와 관련해 쿡 이사는 트럼프 대통령의 해임 조치에 불복하며 법적 대응에 나서겠다고 밝혔다.


트럼프 대통령이 Fed 재편 시도가 노골화되자 미 경제에 대한 중장기 신뢰도를 반영하는 달러와 초장기물 국채 가격은 하락세다. 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러 인덱스는 전일 대비 0.17% 하락한 98.15를 기록 중이다. 국채 가격과 반대로 움직이는 국채 금리는 미 30년물 기준으로 전일 대비 3bp(1bp=0.01%포인트) 오른 4.92%를 나타내고 있다. 반면 Fed가 금리 인하 지지 성향 인사들로 재편될 수 있다는 전망에 통화정책에 민감한 미 국채 2년물 금리는 전일보다 4bp 내린 3.68% 선에서 움직이는 중이다.


바이털놀리지의 애덤 크리사풀리 설립자는 "당장은 시장이 쿡 이사에 대한 뉴스를 꽤 빠르게 극복하고 엔비디아 실적, 개인소비지출(PCE) 물가, 일자리에 관심을 돌릴 가능성이 높다"면서도 "하지만 Fed의 독립성은 논쟁의 여지 없이 훼손되고 있고 이 과정은 장기적으로 부정적인 결과를 초래할 것"이라고 경고했다.


시장은 이번 주 남은 빅 이벤트로 다음 날 발표될 엔비디아 실적과 함께 28일 나올 델과 마블 실적을 주목하고 있다. 오는 29일에는 미 상무부가 7월 PCE 물가지수를 발표한다.




뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

