'한화 필리조선소' 방문한 李대통령 "한미 조선업 '윈윈'하는 성과 만들 것"

상호 관세협상 과정에서 '지렛대' 역할…한화 필리조선소 방문 시찰

이 대통령, 우리 기술로 건조된 미국 해양청 다목적선 명명식 참석해 축사

김동관 한화그룹 부회장, 김희철 한화오션 대표, 데이비드 킴 필리조선소 대표 등도 참석

이재명 대통령은 26일(현지시간) 미국 필라델피아에 위치한 '한화 필리조선소'를 방문하고 "'마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게)' 프로젝트로 미국 조선업과 한국 조선업이 더불어 도약하는 '윈윈'의 성과를 만들어낼 것"이라고 말했다. '마스가'는 대미 관세협상의 지렛대가 된 프로젝트로 조선소 현대화, 인력양성, 선박 건조 협력 등을 포괄한 한미 조선업 '윈윈'을 위한 협력을 핵심으로 한다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 전날 한미 정상회담에서 이 대통령에게 적극적인 협력을 요청하기도 했다.

연합뉴스

AD

이날 오후 이 대통령은 필리조선소에서 미국 해양청이 발주한 국가안보다목적선(NSMV) '스테이트 오브 메인(State of Maine)'호 명명식 축사를 통해 "한국의 조선업이 미국의 해양 안보를 강화하고 미국 조선업 부활에 기여하는 새로운 도전의 길에 나선다"면서 이같이 밝혔다. 선박 건조 후 그 선박의 이름을 부여하며 안전 운항을 기원하는 행사다.

명명식에는 조현 외교장관, 김정관 산업장관, 위성락 안보실장, 김용범 정책실장, 강경화 주미대사 내정자, 이상호 주뉴욕총영사대리, 이재용 주필라델피아출장소장 등이 참석했다. 김동관 한화그룹 부회장, 김희철 한화오션 대표, 데이비드 킴 필리조선소 대표, 박일동 융진 회장 등이 자리했다. 미국측에서는 조쉬 사피로 펜실베니아 주지사, 메리 개이 스칸론 펜실베니아 하원의원 등이 함께 했다.

필라델피아 '한화 필리조선소'는 1801년 미국 해군 조선소로 설립돼 1997년 민영조선소로 출범했고, 지난해 12월 한화그룹이 1억 달러에 인수한 바 있다. 한국의 조선 기업이 미국 현지 조선소를 인수한 첫 번째 사례다.

연합뉴스

이날 명명되는 '스테이트 오브 메인'호는 '한화 필리조선소'로 새출발한 이후 처음으로 완성된 선박이다. 한화 필리조선소는 미국 해양청(MARAD)이 발주를 받아 척당 3억 달러의 가격으로 총 5척의 NSMV를 건조 예정이며, 오늘 명명되는 선박은 그 5척 중 3호선이다.

이 선박은 평시에는 해양대학교 사관생도들의 훈련용으로 활용되다가 비상시에는 재난 대응 및 구조 임무를 수행하게 되는 다목적선이다. 특히 한국의 조선 전문기업인 DSEC가 설계와 기자재 조달부터 참여하는 등 한국의 기술과 공급망, 미국의 시설과 인력이 결합돼 공동으로 건조해낸 한미 간 조선 협력의 대표적인 사례다.

이 대통령은 "세계 제1의 저력과 역량을 마주한 필리조선소는 최첨단 선박기술을 보여주는 미국 최고의 조선소로 거듭날 것"이라며 "필리조선소를 통해 72년 역사의 한미 동맹은 안보, 경제, 기술 동맹이 합쳐진 '미래형 포괄적 전략동맹'의 새 장을 열게 될 것"이라고 강조했다. 특히 이 대통령은 "한미 조선 협력의 주역은 여기 계신 기업인과 근로자 여러분"이라며 "한국의 기업인과 근로자들이 허허벌판에 'K-조선'의 기적을 일궈냈듯, 한-미가 힘을 모아 마스가의 기적을 현실로 빚어내자"고 격려했다.





AD

이어진 현장 시찰에서 한화그룹 관계자는 "필리조선소에 대한 추가 투자로 생산 능력을 현재의 연 1.5척에서 연 20척 내외로 확대하고, 중장기적으로 LNG운반선 등 대형 첨단선박을 제조할 수 있는 역량을 확보해 나가겠다"고 밝혔다. 이에 이 대통령은 동석한 미 정부 인사들에게 한국 기업의 투자가 원활히 진행되고 미국 내 사업 운영에 차질이 없도록 제도적 지원을 다해 줄 것을 요청하기도 했다.





필라델피아(미국)=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>