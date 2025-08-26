'원팀' 한화오션·HD현대, 60조 규모 캐나다 잠수함 우선협 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

, 독일 기업과 함께 선정

수주 성공하면 단일 사업으론 사상 최대

방사청 중재 캐나다 잠수함 사업에 '원팀'으로 참여

최대 60조원에 달하는 캐나다 잠수함 수주 사업에 '원팀'으로 도전한 한화오션과 HD현대중공업이 독일 기업과 함께 우선협상대상자로 선정됐다. 캐나다 정부는 추가 사업자 평가를 거쳐 이르면 내년께 최종 사업자를 선정할 예정이다.

연합뉴스

26일 관련업계에 따르면 한화오션·HD현대중공업 원팀 컨소시엄은 '캐나다 초계 잠수함 프로젝트'(CPSP) 사업에서 독일 티센크루프마린시스템(TKMS)과 함께 우선협상대상자로 선정됐다.

이 사업은 2030년 중반 도태 예정인 빅토리아급 잠수함(4척)의 대체 전력으로 디젤 잠수함 최대 12척을 획득하는 사업이다. 잠수함 획득 관련 계약 비용만 최대 20조원 규모이고 향후 30년간 운영·유지 비용까지 포함하면 계약 규모는 최대 60조원까지 늘어나게 된다. 수주에 성공하면 단일 방산 수출계약으론 사상 최대 규모다.

우리 방산업체들은 방사청의 중재 아래 한화오션이 사업 주관, HD현대중공업이 지원하는 형태의 '원팀'으로 이번 수주전에 뛰어들었다. 작년 호주 신형 호위함 11척 추가 도입 사업에선 두 업체가 각자 따로 수주 경쟁에 뛰어들었다가 일본, 독일 기업에 밀려 모두 고배를 마셨는데, 원팀으로 도전한 이번 사업에선 최종 후보에 올랐다.

두 기업은 지난 2월 방사청 주도로 향후 함정 수출사업 '원팀' 구성으로 협력한다는 내용의 업무협약(MOU)를 체결했다. 함정 수출사업 참여시 정부와 함정 업계가 원팀을 구성하고, 상대적 강점이 있는 분야인 HD현대중공업이 수상함 수출사업을, 한화오션이 잠수함 수출사업을 주관하며 상대 기업을 지원한다는 내용이 골자다. 이번 캐나다 잠수함 수주전은 한화오션이 주관하고, HD현대중공업이 지원하는 형태의 단일팀으로 이뤄졌다.





이번 캐나다 잠수함 사업 최종 계약은 2028년께로 예상되지만, 이르면 내년에 조기 계약이 체결될 가능성도 제기된다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

