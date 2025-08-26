장동혁 "우파시민 연대해 대여투쟁...방해되면 결단 필요"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국민의힘 신임 당대표에 장동혁

당 단일대오 강조…보수 유튜버에 감사 전해

"尹 접견 약속 지킬 것…李 정권 제대로 견제"

장동혁 국민의힘 신임 대표는 26일 "원내 107명이 하나로 뭉치는 게 최선"이라며 "당을 균열로 모는 분들에 대해서는 결단이 필요하다"고 밝혔다.

장 대표는 이날 전당대회 결선에서 당선된 직후 국회에서 기자회견을 열고 "원내 단일대오가 되지 않는다면 밖에 있는 우파 시민들과 연대가 불가능하다"며 이같이 말했다.

연합뉴스

장 대표는 "이재명 정권과 싸우는 방식은 자유 우파 시민과 연대해 싸우는 방법밖에 없다"며 "원내 분란이 계속되고 이를 묵인하면 연대가 제대로 이어지지 않을 것"이라고 우려했다.

결단의 대상으로 찬탄(탄핵 찬성)파를 지목하는 것인지 묻는 말에는 "찬탄파라고 이름을 거명한 적이 없다"며 "단일대오에서 이탈하고 내부총질하는 분들, 당론 어기는 분들에 대해 결단하는 것"이라고 답했다.

전당대회 기간 중 약속한 윤석열 전 대통령 접견 계획도 지키겠다고 밝혔다. 당원과 국민에게 약속한 것은 특별한 사정 변화가 생겨 지킬 수 없는 상황이 아니면 이행하겠다는 입장이다.

한국사 강사 출신 전한길씨를 포함한 보수 유튜버를 향한 고마움도 전했다. 장 대표는 "대선후보였던 김문수 후보와 싸워 승리한다는 것은 쉽지 않았다"며 "당원들이 압도적 지지를 보내줬는데 그것은 많은 보수 유튜버가 당원들에게 왜 장동혁이 돼야 하는지 예외 없이 한목소리로 지지를 보내줬기 때문"이라고 공을 돌렸다.

연합뉴스

신임 대표 선출로 지도부 구성을 마무리한 만큼 강경한 대여 투쟁도 예고했다. 장 대표는 "미래로 나아가려면 더이상 과거를 논할 시간이 없다"며 "이재명 정권과 여당을 제대로 견제하고 정책 제안을 제시하는 민생 정당으로 거듭나도록 미래로 나아가는 길에 집중하겠다"고 강조했다.

정청래 더불어민주당 대표와의 회동 계획에 대해선 "만나고 악수하고 테이블에 앉는 게 협상은 아니다"라며 "진정한 협상 이뤄지려면 힘의 균형 이뤄져야 한다"며 즉답을 피했다.





장 대표는 이날 서울 여의도 국회도서관에서 열린 전당대회 당 대표 경선에서 득표율 50.27%로 당선됐다. 장 대표와 맞붙은 김문수 전 고용노동부 장관은 21만7935표(49.73%)를 얻었다. 장 대표는 국민 여론조사에서 김 전 장관에게 뒤졌지만 비중이 큰 당원 투표에서 2만표 이상 앞섰다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr

