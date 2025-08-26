조국 “계엄 쿠데타 막은 건 국민…5·18정신 가슴에 새길 것”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광복절 사면 뒤 첫 호남행, 5·18 묘역 참배

“윤석열·김건희 투옥…엄중한 처벌 받아야”

합당론엔 “李 정부 성공·국민 삶 개선 우선”

조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 26일 광주 북구 국립5·18민주묘지 참배에 앞서 입장하고 있다. 송보현 기자

광복절 특별사면·복권 이후 처음 호남을 찾은 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 26일 광주 북구 국립5·18민주묘지를 참배하며 "윤석열 일당의 계엄 쿠데타 상황을 접했을 때 제가 맨 먼저 떠올린 것은 5·18이었다"고 밝혔다.

조 원장은 "저를 포함한 많은 정치인을 수거해 가두려 했지만, 국민들의 용감한 싸움으로 격퇴됐다"며 "윤석열·김건희 등은 지금 투옥돼 있고, 엄중한 처벌을 받아야 마땅하다. 이를 위해 싸운 국민들, 특히 광주시민들께 감사드린다"고 말했다.

그는 이날 1묘역과 2묘역, 구묘지를 차례로 찾아 희생 영령을 추모했다. 방명록에는 "광주 정신으로 내란을 완전 종식하고 민생을 강화하는 정치를 하겠습니다"라고 적었다.

구묘역에서는 '전두환 기념비'를 힘차게 밟으며 메시지를 남겼다. 조 원장은 "군사독재나 쿠데타는 외국 후진국 일인 줄 알았다. 전두환·노태우 이후 이런 일이 없을 줄로만 알았다"며 "그런데 윤석열은 검찰 독재로도 모자라 쿠데타를 일으켰다. 많은 국민들이 전두환 비석을 밟으며 민주주의 의미를 되새길 텐데 윤석열의 운명도 곧 이렇게 될 것으로 확신한다"고 말했다.

조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 26일 광주 북구 국립5·18민주묘지를 찾아 방명록에 ‘광주정신으로 내란을 완전 종식하고 민생을 강화하는 정치를 하겠습니다’라고 적고 있다. 송보현 기자

참배를 마친 그는 "창당을 결심하고 처음 이곳을 방문했을 때도 비가 쏟아져 속옷까지 젖은 채 언론 인터뷰를 했던 기억이 있다"며 "복권을 받고 자유를 찾은 뒤 다시 왔는데 또 비가 내린다"고 말했다. 이어 "어젯밤 트럼프 미국 대통령이 한미 정상회담 직전 SNS에 글을 올린 것을 보고 깜짝 놀라 잠을 설치기도 했다"며 "다행히 회담이 잘 풀린 것을 확인하고 안도했다"고 했다. 그는 SNS에 "이재명 대통령을 응원한다. 대통령 뒤에는 대한민국 국민이 있다"는 글을 남겼다고 소개했다.

민주당과의 합당 여부에 대해서는 "지난 1년 반 동안 검찰 독재 정권 조기 종식, 윤석열 탄핵을 목표로 싸워 그것이 이뤄졌다"며 "이제는 우리 시대 과제가 무엇인가를 묻는 게 우선이다"고 답했다. 이어 과제로 이재명 대통령의 성공, 반성하지 않는 국민의힘 심판, 국민 삶의 조건 개선을 제시했다.

그는 "이 과제를 달성하기 위해 민주당만으로 좋은가, 조국혁신당과 함께하는 게 좋은가를 물어야 한다"며 "합당 여부를 단순히 묻는 것은 본질을 빼놓는 것이다"고 했다. 또 "지방선거에서 국민의힘이 광역단체장을 한 석이라도 차지하는 것은 절대 막아야 한다"며 "그걸 위해 민주당과 연대하겠다"고 강조했다.

조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 26일 광주 북구 국립5·18민주묘지에서 희생 영령을 기리며 묵념하고 있다. 송보현 기자

조 원장은 이날 당 대표 출마 의지를 시사했다. 그러면서 "김대중 전 대통령께서 단식을 통해 제시한 지방선거의 취지는 풀뿌리 생활 정치를 강화하는 것이었다"며 "광주·전남에서 새로운 젊은 DJ, 제2의 노무현 같은 신인 정치인을 발굴해 기초 정치에서부터 새로운 흐름을 만들고 싶다"고 말했다.





조 원장은 참배 후 광주대교구청을 찾아 옥현진 대주교를 예방했으며, 이어 27~28일 전남과 전북 지역을 차례로 방문할 예정이다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

