새만금 신항만·교통망 확충…군산 ‘은파 동원 베네스트 레이크파크’ 주목

정진기자

입력2025.08.28 09:00

군산 부동산 시장의 가장 큰 화두는 단연 새만금 개발이다. 정부와 지자체가 추진하는 새만금 신항만은 단순한 물류 거점을 넘어 동북아 크루즈 관광의 핵심 기지로 육성될 계획이다. 항만 개발과 함께 해양레저, 관광 인프라, 숙박·상업시설이 들어서면 군산은 전라북도 서해안 관광 벨트의 관문 도시로 자리매김할 전망이다. 여기에 국제공항 건설, 내부도로망 확충, 새만금~전주 고속도로 개통 등 교통 인프라 사업까지 속도를 내면서 지역의 접근성은 한층 강화되고 있다.


교통망 확충과 더불어 산업단지 개발도 활발히 이어지고 있다. 새만금 산업단지를 비롯해 군산 국가산업단지와 일반산업단지를 연결하는 제조·물류 거점이 확대되면서 직주근접형 주거 수요가 꾸준히 증가하고 있다. 결국 새만금 개발은 단순한 지역 개발을 넘어 군산의 생활권과 경제 구조 전반을 바꾸는 중장기 메가 프로젝트로 평가된다.


이처럼 산업·관광·교통 호재가 동시에 맞물리면서 군산은 투자와 실거주 모두에서 가치가 높아지고 있으며, 새로운 주거지로 재조명되고 있다. 특히 은파호수 인근에 들어서는 '은파 동원 베네스트 레이크파크'는 이러한 흐름을 대표하는 단지로, 지역 내외에서 큰 관심을 모으고 있다.


전북 군산시 미룡동 99-5번지 일원에 들어서는 이 단지는 지하 3층~지상 29층, 총 768세대 규모의 전용 84㎡(A/B타입) 단일평형 대단지다. 은파호수까지 직선거리는 약 65m로, 군산 대표 관광지 은파호수공원에 인접해 영구적인 호수 조망을 확보했다. 은파순환길과 단지를 연결하는 산책로가 조성돼 사계절 내내 여가와 힐링을 누릴 수 있다.


생활 인프라도 탄탄하다. 용문초, 금강중, 국립군산대학교 등 교육시설이 가깝고, 국립군산대 앞 상권과 대형마트, 병원, 문화시설 등 생활편의 시설도 풍부하다. 직주근접성 또한 뛰어나다. 군산 국가산업단지와 일반산업단지가 차량 15분 거리에 있어 근로자들에게 최적의 입지를 제공한다. 앞으로 새만금 신항만과 관광 거점 개발이 본격화되면 직장·주거·여가를 모두 아우르는 완성형 생활권이 될 것으로 기대된다.


이 단지가 특히 주목받는 이유는 10년간 안정적인 거주가 보장되는 민간임대 아파트라는 점이다. 임대료 인상률은 법적으로 제한되며, 이사 걱정이나 보증금 반환 위험, 취득세·보유세 부담에서도 자유롭다. 계약 만료 후에는 분양 전환을 통해 내 집 마련으로 이어갈 수 있다. 임대보증금은 주택도시보증공사(HUG)의 보증보험을 통해 100% 보장된다. 청약 자격도 폭넓어 전국만 19세 이상이면 누구나 신청할 수 있고, 청약통장 없이도 추첨으로 당첨 기회를 얻을 수 있다. 계약 후 양도·양수도 자유로워 실수요자는 물론 투자자에게도 매력적인 조건이다.


신축 단지답게 상품성도 돋보인다. 전 세대 남향 위주 배치와 4Bay 구조를 적용해 채광과 통풍을 극대화했으며, 세대당 1.3대 비율의 지하 주차장을 확보했다. 피트니스센터, 독서실, 주민카페, 어린이놀이터 등 다양한 커뮤니티 시설도 조성돼 입주민의 생활 만족도를 높일 전망이다.


분양 관계자는 "군산은 새만금 개발이라는 대형호재와 맞물려 부동산 시장의 관심이 집중되는 지역"이라며 "전세난에 지친 세입자, 합리적인 조건으로 신축 아파트 거주를 원하는 실수요자, 그리고 미래 가치를 내다보는 투자자 모두에게 '은파 동원 베네스트 레이크파크'는 주목할 만한 선택지"라고 강조했다.


한편, '은파 동원 베네스트 레이크파크' 홍보관은 전북 군산시 번영로 일대에 마련되어 있으며, 홈페이지에서 관심 고객등록 후 홍보관을 방문하면 스타벅스 1만원 상품권과 1:1 맞춤형 전문가 상담을 받을 수 있다. 이벤트 기간은 9월 15일까지다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

