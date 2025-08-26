선문대, 인문사회 융합캠프서 3관왕 성과

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

해커톤·숏폼 공모전서 우수상…융합인재 양성 성과 입증



선문대학교 글로벌 공생 인문사회 융합인재양성(HUSS) 사업단이 전국 대학생이 참여한 인문사회 융합캠프에서 해커톤과 숏폼 공모전에서 연이어 우수상을 거머쥐며 '융합인재 양성'의 성과를 입증했다.

선문대는 교육부·한국연구재단 주최 '2025 인문사회 융합인재양성사업 융합캠프'에서 총 3건의 우수상(한국연구재단 이사장상)을 수상했다고 26일 밝혔다.

지난 18~20일 곤지암리조트에서 열린 이번 캠프에는 전국 50여 개 대학, 500여 명의 대학생이 참여했다.

선문대 학생들은 ▲해커톤 본선 진출팀 2개(에코뷰어스팀, 위펫팀) ▲숏폼 공모전 수상작 '대학생이 도시를 살린다고'로 나란히 우수상을 차지하며 두각을 나타냈다.





정도섭 HUSS사업단장은 "학생들이 전국 무대에서 성과를 거둔 것은 큰 의미가 있다"며 "앞으로도 인문사회적 지혜와 첨단기술의 융합을 통해 사회적 가치를 창출하는 인재를 키워내겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

