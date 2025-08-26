한미 정상 가운데 '씬스틸러' 정체…전업주부 출신 '닥터 리'

북미정상회담 트럼프 통역 이연향
李 대통령과의 회담에도 등장
오바마·바이든 때도 정상 통역
보수·진보 정권 가리지 않고 쓰임
25일(현지시간) 미국 백악관에서 열린 한미 정상회담에서 도널드 트럼프 미국 대통령의 통역으로 익숙한 얼굴인 이연향 국무부 통역국장이 등장했다. 한국계인 이 국장은 트럼프 대통령의 첫 임기 때 김정은 북한 국무위원장과의 정상회담에서 트럼프 대통령의 통역으로 활동해 주목받은 인물이다.
이날 이 국장은 트럼프 대통령의 긴 발언을 노트패드에 받아 적어가며 막힘없이 한국어로 옮겨내 능숙한 통역 실력을 선보였다. 국무부 안에서 '닥터 리(Dr. Lee)'라 불리는 이 국장은 2018년 6월 싱가포르에서 열린 1차 북미 정상회담, 2019년 2월 하노이 2차 북미정상회담에 이어 2019년 6월 판문점에서 열린 북미 정상의 세 번째 만남 때도 트럼프 대통령의 입과 귀 역할을 했다. 이 국장은 작년 한미경제연구소(KEI) 초청 대담에서 당시 경험을 "놀랍고 흥분되는 일"이자 "비현실적"이라고 회고했다.
이 국장은 2014년 버락 오바마 대통령 방한, 2022년 조 바이든 대통령과 윤석열 대통령의 정상회담 등 보수·진보 정권을 가리지 않고 미국 정상들의 주요 외교 무대에서 활약해왔다. 시사 주간지 타임은 이 국장에 대해 "알려지지 않은 영웅"이라고 평가한 바 있다. 전임 바이든 행정부 때인 지난 2022년 토니 블링컨 당시 국무부 장관은 국무부 통역국 업무를 소개하는 영상에서 이 국장에 대해 "국무부 외교통역팀의 정말 필수 멤버로 우리는 그녀와 팀 없이는 업무를 할 수 없다"고 소개하기도 했다.
연세대 성악과를 나온 이 국장은 결혼 후 전업주부로 살다가 친구 권유로 1989년 한국외국어대 통번역대학원 시험에 합격했다. 실력을 인정받아 1996년 몬트레이 통번역대학원 교수로 부임했다. 이 국장은 2000년대 초반부터 미 국무부 한국어 통역관으로 근무하기 시작했다. 2004년 귀국해 이화여대 통번역대학원에서 잠시 교편을 잡았지만, 2009년 국무부로 복귀한 후로는 쭉 통역 현장에서 일하고 있다.
서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr
