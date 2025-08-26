트럼프 "주한미군 기지 부지 소유권 요청…알래스카 가스전 합작사 만들 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이재명 대통령과 한미 정상회담

한미 조선업 협력 의지도 밝혀

도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 주한미군 기지 부지에 대한 소유권 이양을 한국 정부에 요청하겠다고 밝혔다. 또 알래스카 에너지 사업과 관련해 한국과 합작사업을 추진하겠다는 의사도 내비쳤다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 이재명 대통령과의 한미정상회담에서 주한미군 기지 부지를 언급하며 "내가 하고 싶은 일 중 하나는 우리가 대규모 요새를 운영하는 동안 부지 소유권을 한국이 우리에게 넘겨줄 수 있는지를 알아보는 것"이라고 말했다.

그는 "알다시피 우리는 요새를 짓는 데 막대한 돈을 썼다"며 "한국도 기여했지만 난 우리가 거대한 군사기지를 운영하는 동안 임대 대신 소유권을 갖길 원한다"고 강조했다.

이 발언은 주한미국 감축 가능성과 관련한 취재진의 질문에 답하는 과정에서 나왔다.

그는 주한미군 감축 문제에 대해서는 "우리는 계속 친구였고 지금도 친구"라고 즉답을 피하면서도 한국의 방위비 분담금(주한미군 주둔 비용) 문제를 언급했다.

트럼프 대통령은 "우리는 한국에 4만명 이상의 병력을 주둔시키고 있다"며 "내 임기 당시 한국은 그 비용 부담에 동의했지만 바이든(조 바이든 전 대통령)이 들어서자 불평을 했고, 좋은 사람이 아닌 바이든은 수십억달러를 포기했다"고 지적했다.

또한 트럼프 대통령 알래스카 액화천연가스(LNG) 프로젝트도 거론했다.

그는 "우리는 한국과 알래스카 문제를 놓고 협상 중"이라며 "한국은 석유가 필요하고, 우리는 석유를 갖고 있어 큰 이점이 있다. 한국과 합작 사업을 추진할 예정"이라고 말했다. 그러면서 "일본도 (이 사업에) 깊숙이 참여하고 있다"며 "우리는 한일을 함께 두고 있다. 실제로 (합의가) 가까워지고 있다"고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 또 미국산 무기 구매와 관련해 "우리는 세계 최고의 군사장비를 생산한다"며 "한국은 큰 구매국으로 우리는 이에 대해 논의할 것"이라고 밝혔다.

아울러 트럼프 대통령은 한미 조선업 협력에 대한 의지도 드러냈다.





그는 회담을 시작하면서 "우리는 오늘 선박 건조와 관련해 많은 논의를 할 것"이라며 "미국은 조선업이 상당히 황폐해졌다. 이제 한국에서 구매해야 하는데 한국과 협력해 미국에서 다시 선박이 건조되길 바란다"고 강조했다.





