특사단 만난 중국 상무부장 "중국의 무역적자 기쁘게 생각한다"

특사단 방중 이틀째

왕원타오 중국 상무부장이 25일 박병석 전 국회의장을 단장으로 하는 이재명 대통령의 특사단을 만나 "중국의 (대한국) 무역적자를 기쁘게 생각한다"고 말했다.

왕 부장은 이날 오후 베이징 둥청구 상무부 청사에서 특사단과 만나 "중국은 대한국 무역적자를 기록하고 있다. 우리는 지난해 353억달러(약 48조9752억원)의 적자를 봤다"며 "이 적자에 대해 기쁘게 생각한다. 양국 간 무역구조로 인한 정상적인 현상으로 받아들이고 있다"고 말했다.

왕 부장은 전날이 한·중수교 33주년이었다는 점을 언급한 뒤 "양국은 서로에게 중요한 이웃 나라고 파트너"라면서 "지난해 양국 무역액은 3820억달러(약 529조9486억원)이며 한국은 일본을 제치고 중국의 2대 무역 파트너국이 됐다"고 했다. 그는 "양국의 교역 상품 중 90% 이상은 중간재 및 자본재"라며 "이는 양국이 긴밀한 교역파트너 관계라는 점을 반영한다"고 말했다.

왕 부장은 시진핑 중국 국가주석과 윤석열 대통령 간의 통화를 언급하며 "상무부는 양국 정상 간 합의한 공감대를 성실히 이행하겠다"고 밝혔다. 또 박 단장을 향해 "중·한 관계 발전을 위해 많은 기여를 해왔고, 중국어에도 능통해 더욱 친근하게 느껴진다"고 말했다.

이에 박 단장은 "한·중은 수교 이후 33년간 괄목할 만한 성장을 이뤘으며, 그 토대는 경제·무역 관계의 발전이었다"고 강조했다. 그는 "현재 중국은 한국의 제1 교역국이고, 한국은 중국의 제2 교역국"이라고 덧붙였다. 이어 "미국발 통상 전쟁이 글로벌 통상 질서를 재편하고 있는 만큼, 양국이 긴밀히 소통하며 공동의 이익을 추구하는 것이 그 어느 때보다 중요하다"고 말했다.

그러면서 박 단장은 "양국관계가 지금까지 수직적 관계였다면 이제는 수평적 관계가 될 것으로 본다. 경쟁하되 협력할 분야가 아주 많다고 생각한다"면서 신산업 분야에서의 협력과 협력을 통한 글로벌 시장 개척을 언급했다.

박 단장은 "한·중 자유무역협정(FTA) 2단계 협상이 조속히 타결되기를 희망한다"며 "희토류를 비롯한 핵심 광물에 대한 공급망을 활성화하고 특히 패스트트랙과 그린 채널(희토류 수출 면허를 신속하게 처리할 수 있도록 하는 절차)을 만들기를 바란다"고 말했다.





한국과 중국은 지난해 5월 윤석열 전 대통령과 리창 총리와의 회담을 통해 2016년 중단된 한·중 FTA 2단계 협상을 재개하기로 합의했다. 중국 상무부는 유럽연합(EU) 기업을 상대로 희토류 수출 관련 그린 채널을 열겠다고 약속한 바 있다. 특사단과 왕 상무부장의 면담 일정은 지난 24일 새로 추가됐다.





