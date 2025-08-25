삼척서 말벌집 태우다 산불…6시간 만에 진화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

산림 3㏊ 소실 추정

진화 과정서 경상자 발생

강원 삼척에서 주민이 말벌집을 태우다 불이 야산으로 번지면서 산림과 소방당국이 6시간여에 걸쳐 진화작업을 벌였다.

25일 오전 11시 54분께 강원 삼척시 가곡면 오목리 한 야산에서 불이 나 소방·산림 당국, 지자체 등이 진화에 나섰다. 삼척시 제공

25일 오전 11시 54분께 삼척시 가곡면 오목리 한 야산에서 불이 나 산림과 소방당국이 인력 160여 명, 진화차량 50여 대, 헬기 6대를 투입해 오후 6시 30분께 주불을 잡았다.

불은 70대 주민이 말벌집을 제거하려고 불을 붙였다가 인근 산으로 확산된 것으로 조사됐다. 산불로 인한 피해 면적은 약 3㏊(3만㎡)로 추정된다.

인근에 주택이 없어 대피령은 발령되지 않았으나, 진화 과정에서 면사무소 직원 1명과 소방관 1명이 열상과 탈진으로 가벼운 부상을 입었다.





소방당국은 잔불 정리에 나서는 한편 불을 낸 주민을 상대로 정확한 경위를 조사하고 있다. 산림청과 강원도는 "작은 불씨도 방심하면 대형산불로 이어질 수 있다"며 쓰레기 소각과 영농 부산물 불태우기 등 불법 소각 행위를 삼가 달라고 당부했다.





김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr

