日언론 "미·일, 763조원 투자 합의문 만들기로…美 요구 반영"

日정부 관세 합의 작성에 회의적

야당, 양국 인식차 해소 위해 필요 주장

미국과 일본이 관세 협상 타결 당시 합의했던 일본의 5500억 달러(약 763조원) 대미 투자와 관련해 문서를 만들기로 했다고 일본 민영방송 뉴스네트워크 JNN이 25일 보도했다.

보도에 따르면 미국이 일본 측에 문서 작성을 요구했고 일본 정부는 이에 응할 방침이다.

일본 정부는 그동안 미국과 관세 관련 합의문을 작성하지 않겠다는 입장을 고수해왔지만, 야당은 문서가 없을 경우 미·일 간 인식 차이가 계속될 수 있다고 지적했다.

앞서 일본의 대미 투자와 관련해 하워드 러트닉 미국 상무부 장관은 "대통령이 '미국에서 항생제를 만들자'고 하면 일본이 자금을 지원할 것이며, 이익의 90%는 미국 납세자에게, 10%는 일본에 돌아갈 것"이라고 밝혔다.

그러나 일본 측은 실제 출자 비율이 전체 투자액의 1~2%에 불과하다며, 이에 따른 배당 이익만을 받을 것이라고 반박했다.

양국은 이러한 시각차를 조율하기 위해 5500억 달러 규모 투자 계획의 구체적 내용을 확정하고 진행 상황을 점검할 공동 협의체를 설치하기로 뜻을 모은 것으로 전해졌다.





러트닉 장관은 지난 19일(현지시간) 미국 언론과 인터뷰에서는 일본과 합의 내용을 정리하는 작업에 "몇 주가 걸릴 것"이라고 언급한 바 있다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

