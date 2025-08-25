주광덕 남양주시장, '별내 환경아카데미' 정담회…시민과 기후 행동 공감

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 남양주시(시장 주광덕)는 25일 별내동 별빛마을 3-6단지 내 작은도서관에서 '별내 환경아카데미' 수강생들과 함께 소통 정담회를 개최하고, 환경 실천 활동에 대한 의견을 나누고 격려하는 시간을 가졌다고 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 25일 별내동 별빛마을 3-6단지 내 작은도서관에서 '별내 환경아카데미' 수강생들과 함께 소통 정담회를 개최하고 있다. 남양주시 제공

'별내 환경아카데미'는 시민 환경교육 프로그램으로 △기후 변화 △자원순환 △탄소중립 등에 대한 주민들의 이해를 높이고, 자발적인 실천을 유도하기 위해 추진됐다.

이번 정담회는 환경 교육과 실천을 연계한 프로그램의 일환으로 마련됐으며, 일상에서 실천 가능한 자원순환 활동에 대한 공감대를 형성하고 시민 참여를 독려하는 데 목적이 있다.

정담회는 커피박(커피를 추출한 뒤 남은 찌꺼기)을 활용한 새 활용 키링 만들기 체험 활동에 이어 진행됐다. 현장에는 주광덕 시장을 비롯해 수강생과 주민 등 30여 명이 참석해 환경과 일상생활의 연결점에 대해 이야기를 나눴다.

주광덕 시장은 "일상에서 실천할 수 있는 환경 활동은 매우 중요하며, 시민의 참여가 시를 더욱 지속 가능한 도시로 이끄는 밑거름이 된다"며 "앞으로도 시는 시민 중심의 환경 교육과 실천 프로그램을 적극 지원하겠다"고 밝혔다.





정담회에 참석한 한 학부모는 "아이들과 함께한 방학 특강과 체험 활동을 통해 환경 실천의 중요성을 다시금 느낄 수 있었다"며 "시장님께서 방문해 수강생들의 이야기를 경청하고 격려해 주셔서 매우 뜻깊은 시간이었다"고 소감을 전했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

