뉴이미지 코리아, 서울시한부모가족복지시설협회에 ‘라이프라인’ 기부

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

엄마와 아이가 함께하는 건강, 뉴질랜드에서 온 사랑의 나눔

박용재 뉴이미지 코리아 대표 / 권수정 서울시한부모가족복지시설협회장

AD

뉴질랜드 초유 전문 글로벌 기업 뉴이미지 코리아 (대표 박용재)가 사회적 책임 활동으로 서울시한부모가족복지시설협회 산하 해오름빌에 건강기능식품 알파 리피드™ 라이프라인™을 기부했다.

이번 기부는 단순한 물품 지원이 아니라, 엄마와 아이가 함께 건강하게 살아갈 수 있도록 돕는 따뜻한 약속이다. 해오름빌은 보호와 지원이 절실한 한부모 가정이 새로운 희망을 찾아가는 공간으로, 뉴이미지는 이곳에서의 나눔을 통해 기업 활동을 시작하게 되었다. 한부모 가정의 엄마와 아이가 함께 건강을 지켜갈 수 있도록 돕겠다는 뉴이미지의 깊은 뜻을 담았다.

라이프라인은 초유(부원료), 프로바이오틱스, 멀티비타민, 칼슘, 마그네슘(부원료)을 함유한 식약처 인정 건강기능식품으로, 육아와 일로 지친 엄마의 회복을 돕고, 성장기 아이들의 체력을 지켜줄 수 있는 맞춤형 제품으로, 가정의 건강 파트너가 될 것이다.

알파 리피드™ 라이프라인™

전달식은 따뜻한 분위기 속에서 권수정 서울시한부모가족복지시설협회장의 시설 소개로 시작을 하였고, "6.25 전쟁 이후 1953년 해방 모자원으로 시작되어 고아, 미망인, 그리고 가장을 잃은 가족들에게 지원의 손길을 내밀며 70년 이상 변함없이 귀중한 역할을 해오고 있다."고 전했다.

박용재 대표는 "한국에서 한부모 가정과 함께할 수 있어 매우 뜻깊다"며 "뉴이미지가 40년간 연구해 온 초유와 건강 솔루션이 이곳의 엄마와 아이들에게 작은 힘이 되기를 바란다"고 전했다.

권수정 협회장은 "한부모 가정에게 영양과 건강 관리는 매우 중요하다"라며 이번 후원이 단순한 선물이 아닌 삶의 든든한 울타리가 될 것이며, '우리가 잊히지 않았구나'라는 위로가 될 것"이라고 소감을 전했다.

뉴이미지는 일회성으로 끝내지 않고, 지속적인 협력을 이어갈 예정이다. 향후에는 건강기능식품 후원뿐 아니라 가족 문화 프로그램 지원, 사회적 인식 개선 등 다양한 활동을 전개한다는 계획이다.

뉴이미지는 뉴질랜드 오클랜드에 본사를 둔 초유 전문 기업으로, 40년간 전 세계 18개국에 건강 솔루션을 제공해오고 있다. 한국에 2024년 11월 공식 진출했으며, 주력 제품인 라이프라인을 내세워 "Gut Health Protected by New Image"라는 사회 활동 슬로건 아래 건강한 장이 건강한 삶을 지킨다는 철학을 실천하고 있다.





AD

이번 만남은 뉴질랜드 청정 자연에서 시작된 기업이 한국의 한부모 가정에 사랑과 나눔을 전하며, 깊은 인연을 맺게 된 첫 걸음이 되었다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>