"소방관이 꿈" 빵집 사장 행동에 현직 구급대원 '울컥'

방제일기자

입력2025.08.25 10:10

숏뉴스
주기적으로 소방서에 기부 이어져
해당 사연에 누리꾼 응원 이어져

한 빵집 주인이 소방관에게 커피를 대접한 일을 계기로 이후 소방서에 꾸준히 빵을 기부해 온 사연이 전해지며 감동을 주고 있다. 지난 21일 현직 소방관이자 구급대원인 백경(필명) 작가는 엑스(X)에 자신의 경험담을 소개했다. 백 작가는 "밥때를 놓쳐 새로 생긴 빵집에 들렀다. 빵집은 후미진 골목에 있었다"며 "잠깐 구급차를 세워 놔도 덜 눈치가 보이겠구나 싶었다"고 운을 뗐다. 젊어 보이는 사장은 "고생이 많다. 나도 어렸을 때 소방관이 꿈이었지만 몸이 아파서 이루지 못했다"며 구급대원들을 반갑게 맞이했다고 한다.

"소방관이 꿈" 빵집 사장 행동에 현직 구급대원 '울컥' 백경 작가가 빵집 사장에게 받은 빵의 모습. 백경 작가 엑스(X)
백 작가는 "주문하지도 않았는데 기어이 아이스 아메리카노를 손에 쥐여줬다. 배고파서 빵 먹으러 왔을 뿐인데 과한 대접을 받는다 싶었다"며 "슬슬 테이블에 앉아 있는 다른 손님들의 눈치도 보였다"고 말했다. 이어 그는 "추천하는 빵 몇 개를 골라서 얼른 가게를 빠져나왔다. '벌써 가요? 좀 쉬었다 가지'라며 아쉬워하는 사장님의 눈길을 애써 외면하며"라고 회상했다.


이후부터는 백 작가가 근무하는 소방서에는 주기적으로 빵이 배달됐다. 백 작가는 "돈으로 환산할 수 없는 마음이지만 굳이 계산하자면 한 번에 최소 십만 원어치 이상의 빵을 정성스레 포장해서 보내줬다"며 "그때 나는 소방서에 빵 퍼주다 빵집이 망했다는 소문이 돌까 진심으로 염려했다"고 했다. 그러면서 그는 "2025년 현재 가게는 네 곳으로 늘어났다. 빵이 지나치게 맛있었던 덕분"이라며 "사장님, 아니, 회장님은 요즘도 오븐에서 갓 꺼낸 당신의 진심을 소방서로 보내주신다"고 덧붙였다. 해당 사연이 전해지자 누리꾼은 "어딘가요, 돈줄 내줘야겠다", "이런 분들이 계셔서 마음이 따뜻해진다", "모든 소방대원은 그런 대접을 받을 가치가 충분하다" 등의 반응을 보였다.

소비쿠폰 등으로 인근 소방서에 기부 행렬 이어져

앞선 사연 외에도 정부의 민생회복 소비지원금으로 시작된 따뜻한 마음이 아이와 소방관을 거쳐 지역사회 이웃에게 전달되며 잔잔한 감동을 주고 있다. 24일 경기 고양시에 따르면 일산동구에 사는 한 시민이 아이에게 지급된 소비지원금을 사용해 커피 상품권을 구입해 손편지와 함께 일산소방서 풍동 119안전센터 문 앞에 살짝 두고 갔다.


"소방관이 꿈" 빵집 사장 행동에 현직 구급대원 '울컥' 지난 16일 제천소방서에 익명의 기부자가 배달로 보내준 아이스커피 30잔. 제천소방서

편지에는 "여름철 무더위에 고생하시는 소방관분들의 노고에 감사드리며 시원한 음료와 케이크로 충전하세요"라는 아이의 진심 어린 마음이 담겨 있었다. 아울러 세종시의 한 고등학생이 민생회복 소비쿠폰으로 커피를 구입해 지역 소방관들에게 전달하기도 했으며 또 다른 지역에서도 이외 비슷한 미담이 전해졌다. 이외에도 폭염 속에서 시민의 안전을 위해 고군분투하는 소방관들을 향한 시민들의 따뜻한 응원 행렬이 전국에서 이어지고 있다.




방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

