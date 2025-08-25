김돈곤 청양군수, 복지혁신 앞장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

재가 의료급여 수급자에 자율 선택형 식생활 지원

김돈곤 청양군수

김돈곤 충남 청양군수가 복지는 군민이 직접 체감할 때 진정한 가치가 있다는 철학으로 생활밀착형 복지 강화에 앞장서고 있다.

군민 건강 증진을 위한 다양한 정책을 추진해 온 김 군수는 이번에 재가 의료급여 수급자를 대상으로 맞춤형 식생활 지원을 확대하며 새로운 복지 모델을 선보였다.

청양군은 지난 22일 정산백화점마트, 정유정육점과 업무협약을 체결하고, 수급자가 매장을 직접 방문해 원하는 식재료와 반찬을 자유롭게 선택할 수 있는 맞춤형 지원체계를 마련했다고 25일 밝혔다.

이번 협약으로 기존 청양읍 3개소에 이어 정산면 2개소가 추가되면서 이용 편의성이 한층 높아졌다.

또 과거 정해진 식단을 일괄 제공받던 방식을 벗어나, 대상자가 직접 품목을 선택할 수 있도록 개선했다.

신선 채소와 과일, 육류, 간편 반찬 등 필수 생활 식품이 지원 품목에 포함되며, 군은 건강 상태와 생활 여건에 맞춘 세심한 관리도 추진할 예정이다.

청양군청 전경

김 군수는 "복지는 단순한 제도 운영이 아니라 군민의 삶을 실질적으로 바꾸는 행정이어야 한다"며 "군은 앞으로도 의료, 돌봄, 교통, 주거 등 군민 생활 전반을 아우르는 맞춤형 복지 체계를 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





한편 재가의료급여 사업은 장기 입원으로 인한 사회적 고립을 예방하고 퇴원 후 일상 복귀를 돕기 위해 운영되는 제도로, 군은 앞으로도 민간 자원과 협력해 수급자의 삶의 질 향상과 건강한 지역사회를 만들어 가겠다는 방침이다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

