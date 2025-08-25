'쪼개고 붙이고' 대기업 계열사 석달새 12개↑…시너지분야 다수 편입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공정위, 대규모기업집단 소속회사 변동 현황 공개

연합뉴스

최근 3개월 동안 국내 주요 대기업들이 계열사를 분할·합병하면서 대기업집단 계열사가 12개 늘어난 것으로 파악됐다.

25일 공정거래위원회는 올해 5월부터 7월까지 대규모기업집단 92개 중 52개에서 소속회사 변동이 있었으며, 전체 대규모기업집단 소속회사는 3301개에서 3289개로 12개 감소했다고 밝혔다.

회사설립(29개)·지분취득(14개) 등으로 34개 집단에서 61개사가 계열 편입됐고, 흡수합병(13개)·지분매각(11개)·청산종결(19개) 등으로 36개 집단에서 73개사가 계열 제외됐다.

신규 편입된 회사가 많은 집단은 크래프톤(10개), 네이버(4개), 한화·태광·소노인터내셔널(각 3개) 순이며, 계열 제외된 회사가 많은 집단은 대광(20개), 영원(5개), SK(4개) 순이다.

공정위는 "신사업 추진보다는 기존 주력 사업과 시너지를 창출할 수 있는 기업들에 대한 지분 인수 등 계열 편입이 활발하게 이뤄진 것이 이번 소속회사 변동의 주요 특징"이라고 밝혔다.

LG는 기존 로봇 사업과의 시너지 창출을 위해 AI 기반 로봇 개발 기업인 베어로보틱스코리아를 계열 편입했고, 한화는 기존 유통업·외식업과의 시너지 창출을 위해 식자재 유통·급식 기업인 아워홈의 지분을 인수해 계열 편입했다.

네이버(NAVER)는 기존 사업과의 시너지 창출을 위해 부동산 플랫폼 기업 아실을, 크래프톤은 애드테크·게임 개발 기업인 넵튠 등 10개사를, 소노인터내셔널은 항공사인 티웨이항공 등 3개사를 각각 계열 편입했다.

경영 효율성, 재무구조 개선 목적의 흡수합병, 지분매각 등에 따른 계열 제외 사례도 있었다.

SK는 반도체 검사 관련 경영 효율성 제고 차원에서 아이에스시가 자회사 아이티엠티시를 흡수합병했고, 포스코는 LNG 사업 관련 경쟁력 확보를 위해 포스코인터내셔널이 자회사 엔이에이치를 흡수합병해 각각 계열 제외됐다.

또한 경영 효율성 제고 및 재무구조 개선 등 목적으로 카카오는 웹툰 제작사 넥스트레벨스튜디오의 지분을 매각했고, 네이버는 게임 개발사 스튜디오포립의 지분을 매각해 각각 계열 제외됐다.

신규 지정 집단 등에서 동일인의 친족 또는 소속회사 임원 지배회사들에 대한 계열 제외 사례도 있었다.





올해 신규 지정된 대광은 소속회사의 임원 지배회사인 명성산업 등 20개사를, 빗썸은 친족 지배회사인 마태를, 영원은 친족 및 임원 지배회사인 티오엠 등 5개 사를 임원 사임, 청산 종결 등의 사유로 각각 계열 제외했고, 소노인터내셔널은 디미디어 등 3개사에 대해 친족 독립경영을 인정받아 계열 제외했다.





세종=조유진 기자 tint@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>