관악구, 중소기업·소상공인에 16억 융자 지원

연 1.5% 저금리, 이달 25일부터 접수

서울 관악구(구청장 박준희)가 중소기업과 소상공인의 자금난 해소를 위한 ‘2025년 하반기 중소기업육성기금 융자지원’을 이달 25일부터 시작한다.

관악구청 전경. 관악구 제공.

이번 지원은 고금리·고물가로 어려움을 겪는 관내 기업과 자영업자들에게 숨통을 틔워주고, 안정적 경영을 돕기 위한 것이다. 하반기 융자 규모는 총 16억원이며, 연 1.5% 저금리가 적용돼 금융 부담을 크게 덜어줄 전망이다.

지원 대상은 융자 신청일 기준 관악구에 사업자 등록을 한 지 6개월 이상 경과한 중소기업과 소상공인으로, 부동산 또는 신용 담보 능력을 갖추고 있어야 한다. 반면, 기금 대출 상환 중인 업체나 금융·부동산·숙박업 및 유흥·사행업 종사자는 지원 대상에서 제외된다.

융자 한도는 중소기업 최대 1억원, 소상공인은 최대 5000만원이며, 2년 거치 후 3년 균등분할 상환 방식이다. 자금 용도는 운전자금과 시설자금 모두 가능하다.

융자를 희망하는 업체는 우리은행 관악구청지점에서 상담과 담보 평가를 받은 뒤 융자신청서, 사업계획서, 사업자등록증 사본 등을 제출해야 한다. 신용 담보 신청 시에는 서울신용보증재단 관악지점을 통한 추가 절차가 필요할 수 있다.

관악구 중소기업육성기금은 1993년 조성 이래 지금까지 845개 업체에 총 556억원의 융자를 지원하며 지역 기업 성장의 버팀목이 되어왔다.





박준희 관악구청장은 “경기 침체로 어려움을 겪는 중소기업과 소상공인들이 이번 융자 지원을 통해 안정적인 경영 기반을 마련하길 바란다”며, “앞으로도 다양한 지원 정책을 지속 추진해 지역경제 활성화에 최선을 다하겠다”고 말했다.





